Євросоюз остаточно затвердив "План України": фінансова допомога стане регулярною

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Рада Європейського союзу у вівторок, 14 травня, остаточно затвердила так званий "План України" в межах 50-мільярдної програми Ukraine Facility. Це означає, що транші фінансової допомоги переходять на регулярну щоквартальну основу. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Перші два транші загальним обсягом 6 млрд євро Україна отримала у березні-квітні в межах так званого перехідного фінансування.

"Схвалення Плану дозволяє повноцінно запустити Ukraine Facility. [...] Це посилить нашу фінансову стійкість в умовах повномасштабної війни з Росією", – сказав Шмигаль.

У "Плані України" викладені наміри Кабміну щодо відновлення, реконструкції та модернізації України, а також реформи, які вона планує здійснити в рамках процесу вступу в Євросоюз протягом наступних чотирьох років.

Україна отримуватиме виплати від Євросоюзу за умови виконання якісних і кількісних кроків, передбачених планом.

Сьогоднішнє рішення дозволить Єврокомісії перерахувати Україні ще до 1,89 млрд євро попереднього фінансування, поки не розпочнуться регулярні виплати, пов'язані з впровадженням реформ та інвестиційних показників "Плану України".

За попереднім розрахунком, Україна має отримати (за роками):

→ 2024 рік – 16 млрд євро;

→ 2025 рік – 12,5 млрд євро;

→ 2026 рік – 7,25 млрд євро;

→ 2027 рік – 1,2 млрд євро;

→ січень 2028 року – 1,32 млрд євро (за виконання індикаторів 4 кв. 2027 року).

"Зроблено важливий крок для надання такої необхідної регулярної та передбачуваної фінансової підтримки для відновлення, реконструкції та модернізації України протягом наступних чотирьох років. ЄС ще раз підтвердив свою відданість стабільності та розвитку України", – сказав із цього приводу Вінсент ван Петегем, міністр фінансів Бельгії та президент Ради ЄС.