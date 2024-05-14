Евросоюз окончательно утвердил "План Украины": финансовая помощь станет регулярной

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Совет Европейского союза во вторник, 14 мая, окончательно утвердил так называемый "План Украины" в рамках 50-миллиардной программы Ukraine Facility. Это означает, что транши финансовой помощи переходят на регулярную ежеквартальную основу. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Первые два транша общим объемом 6 млрд Украина получила в марте-апреле в рамках так называемого переходного финансирования.

"Одобрение Плана позволяет полноценно запустить Ukraine Facility. [...] Это усилит нашу финансовую устойчивость в условиях полномасштабной войны с Россией", — сказал Шмыгаль.

В "Плане Украины" изложены намерения Кабмина по восстановлению, реконструкции и модернизации Украины, а также реформы, которые она планирует осуществить в рамках процесса вступления в Евросоюз в течение следующих четырех лет.

Украина будет получать выплаты от Евросоюза при выполнении качественных и количественных шагов, предусмотренных планом.

Сегодняшнее решение позволит Еврокомиссии перечислить Украине еще до 1,89 млрд евро предварительного финансирования, пока не начнутся регулярные выплаты, связанные с внедрением реформ и инвестиционных показателей "Плана Украины".

Так, по предварительному расчету, Украина должна получить (по годам):

→ 2024 год – 16 млрд евро;

→ 2025 год – 12,5 млрд евро;

→ 2026 год – 7,25 млрд евро;

→ 2027 год – 1,2 млрд евро;

→ январь 2028 года – 1,32 млрд евро (за выполнение индикаторов 4 кв. 2027 года).

"Сделан важный шаг для предоставления столь необходимой регулярной и предсказуемой финансовой поддержки для восстановления, реконструкции и модернизации Украины в течение следующих четырех лет. ЕС еще раз подтвердил свою приверженность стабильности и развитию Украины", — сказал по этому поводу Винсент ван Петегем, министр финансов Бельгии и президент Совета ЕС.