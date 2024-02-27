Европарламент одобрил 50 млрд евро помощи Украине
Европейский парламент во вторник, 27 февраля, одобрил предоставление 50 млрд евро помощи Украине на период 2024-2027 годов, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Сегодня Европарламент принял решение о создании Финансового инструмента для Украины "Ukraine Facility" в размере 50 млрд евро. Благодарен президенту Европейского парламента и депутатам за их солидарность с украинским народом. Решительность ЕС поддержать Украину непоколебима. Вместе мы выстоим!" – написал Шмыгаль в соцсети Х.
Договоренность всех 27 лидеров стран ЕС о дополнительном пакете поддержки Украины в размере 50 млрд евро в рамках бюджета блока была достигнута 1 февраля.
Новый "Инструмент для Украины" (Ukraine Facility), предполагающий выделение 50 млрд евро в 2024-2027 годах, готовили с июня 2023 года, когда его впервые представила Европейская комиссия. Деньги в виде грантов и ссуд будут предоставляться на основе выполнения Плана Украины, который будет подкрепляться рядом условий и графиком выплат, согласованных с Евросоюзом.
По его условиям, Украина будет получать транши по фиксированному ежеквартальному графику на основе платежных запросов и после проверки комиссией выполнения соответствующих условий.
Если какое-либо из условий не будет выполнено, комиссия будет отчислять соответствующую сумму из платежа. Эти деньги не будут сгорать: Украина сможет получить отчисленную сумму, если выполнит соответствующее условие, но не позднее чем через год после начального дедлайна.
Ukraine Facility состоит из трех частей:
→ 39 млрд евро бюджетной поддержки;
→ 8 млрд евро инвестиционного инструмента для покрытия рисков;
→ 3 млрд евро технической поддержки, в том числе на покрытие процентов по кредитам.
Украина рассчитывает, что первый транш в размере 4,5 млрд евро будет в марте.
- Последний транш от Евросоюза в рамках предварительной 18-миллиардной программы макрофинансовой помощи Украина получила 21 декабря. В 2023 году Европейский Союз стал крупнейшим донором прямой бюджетной поддержки. Его деньги обеспечили более 45% потребности во внешнем финансировании государства.