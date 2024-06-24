Україна підписала кредитну угоду з ЄС на 27 млрд євро в межах Ukraine Facility

Україна та Європейська комісія у понеділок, 24 червня, підписали кредитну угоду в межах програми Ukraine Facility

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Україна та Європейська комісія у понеділок, 24 червня, підписали кредитну угоду в межах програми Ukraine Facility. Про це повідомила пресслужба Національного банку.

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Від України угоду підписали голова НБУ Андрій Пишний та міністр фінансів Сергій Марченко.

Сьогодні документ також був підписаний партнерами з Європейської комісії.

Кредитна угода дасть змогу Україні залучити у 2024-2027 роках до 27 млрд євро для підтримки державного бюджету країни із загального обсягу в 50 млрд євро інструменту ЄС Ukraine Facility.

Довідка Завдяки Ukraine Facility Україна протягом чотирьох років отримає 50 млрд євро. Зокрема, 38,27 млрд євро – бюджетної підтримки, 6,97 млрд євро – інвестиційного фонду, а також ще 4,76 млрд євро – технічної та адміністративної підтримки. Завдяки Ukraine Facility Україна протягом чотирьох років отримає 50 млрд євро. Зокрема, 38,27 млрд євро – бюджетної підтримки, 6,97 млрд євро – інвестиційного фонду, а також ще 4,76 млрд євро – технічної та адміністративної підтримки.

"Кошти, отримані за цією угодою, забезпечать передбачувану та гнучку підтримку нашій державі, адаптовану до безпрецедентних викликів, спричинених війною з РФ", – заявили в Нацбанку.

Найближчим часом після набуття чинності цією угодою Україна також отримає від ЄС 1,9 млрд євро безумовного фінансування.