Україна підписала кредитну угоду з ЄС на 27 млрд євро в межах Ukraine Facility
Україна та Європейська комісія у понеділок, 24 червня, підписали кредитну угоду в межах програми Ukraine Facility. Про це повідомила пресслужба Національного банку.
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Від України угоду підписали голова НБУ Андрій Пишний та міністр фінансів Сергій Марченко.
Сьогодні документ також був підписаний партнерами з Європейської комісії.
Кредитна угода дасть змогу Україні залучити у 2024-2027 роках до 27 млрд євро для підтримки державного бюджету країни із загального обсягу в 50 млрд євро інструменту ЄС Ukraine Facility.
"Кошти, отримані за цією угодою, забезпечать передбачувану та гнучку підтримку нашій державі, адаптовану до безпрецедентних викликів, спричинених війною з РФ", – заявили в Нацбанку.
Найближчим часом після набуття чинності цією угодою Україна також отримає від ЄС 1,9 млрд євро безумовного фінансування.
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