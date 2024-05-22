ЄС бере під контроль використання 50 млрд євро для України. Підписано угоду

Україна зобов'язується забезпечити високий рівень прозорості та контролю за використанням коштів Євросоюзу

Міністерка економіки Юлія Свириденко (Фото: пресслужба Мінекономіки)

Україна та Євросоюз підписали Рамкову угоду, яка визначає механізми з управління та контролю використання 50 млрд євро в рамках плану Ukraine Facility. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Наступним кроком стане ратифікація документа Верховною Радою, після чого угода набуде чинності.

"Угода — це інструкція, за якою здійснюватиметься координація, моніторинг, звітність та багато іншого. Вона відображає процедури, які будуть спрямовані на ефективне, прозоре та підзвітне використання фінансових ресурсів", – прокоментувала міністерка економіки Юлія Свириденко.

Згідно з угодою, Україна зобов'язується забезпечити високий рівень прозорості та контролю за використанням коштів Євросоюзу та захист його фінансових інтересів. Це містить запровадження системи управління та контролю, регулярну звітність, дотримання вимог щодо санкцій ЄС, боротьбу з корупцією.

Також угода передбачає тісну взаємодію між органами державної влади України та інститутами ЄС.

Для цього Україна співпрацюватиме з Європейською комісією, Європейським бюро боротьби з шахрайством (OLAF) та Європейським судом аудиторів. Вони обмінюватимуться інформацією про використання коштів, координуватимуть дії щодо впровадження фінансових ініціатив, проводитимуть спільні аудити та перевірки, а також розроблятимуть та впроваджуватимуть заходи щодо запобігання корупції та шахрайству.

Національний координатор – Міністерство економіки України – стане ключовим органом взаємодії з Єврокомісією та забезпечить управління та моніторинг використання коштів Євросоюзу.

Міністерство відповідатиме за підготовку та подання звітів, а також за перевірку виконання кроків Плану України, ухваленого для Ukraine Facility.

Угода також передбачає створення Аудиторської ради, куди увійдуть професійні аудитори, експерти з фінансового контролю та антикорупційні експерти.

Рада забезпечуватиме аудит і моніторинг та співпрацюватиме з іншими наглядовими й антикорупційними органами для забезпечення комплексного підходу до контролю за використанням коштів.

Довідка Завдяки Ukraine Facility Україна протягом чотирьох років отримає 50 млрд євро. Зокрема, 38,27 млрд євро – бюджетної підтримки, 6,97 млрд євро – інвестиційного фонду, а також ще 4,76 млрд євро – технічної та адміністративної підтримки. ЗавдякиУкраїна протягом чотирьох років отримає 50 млрд євро. Зокрема, 38,27 млрд євро – бюджетної підтримки, 6,97 млрд євро – інвестиційного фонду, а також ще 4,76 млрд євро – технічної та адміністративної підтримки.