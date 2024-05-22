ЕС берет под контроль использование 50 млрд евро для Украины. Подписано соглашение

Министр экономики Юлия Свириденко (Фото: пресс-служба Минэкономики)

Украина и Евросоюз подписали Рамочное соглашение, которое определяет механизмы по управлению и контролю использования 50 млрд евро в рамках плана Ukraine Facility. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Следующим шагом станет ратификация документа Верховной Радой, после чего соглашение вступит в силу.

"Соглашение – это инструкция, по которой будет осуществляться координация, мониторинг, отчетность и многое другое. Оно отражает процедуры, которые будут направлены на эффективное, прозрачное и подотчетное использование финансовых ресурсов", — прокомментировала министр экономики Юлия Свириденко.

Согласно соглашению, Украина обязуется обеспечить высокий уровень прозрачности и контроля за использованием средств Евросоюза и защиту его финансовых интересов. Это включает введение системы управления и контроля, регулярную отчетность, соблюдение санкционных требований ЕС, борьбу с коррупцией.

Также соглашение предусматривает тесное взаимодействие между органами государственной власти Украины и институтами ЕС.

Для этого Украина будет сотрудничать с Европейской комиссией, Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) и Европейским судом аудиторов. Они будут обмениваться информацией об использовании средств, координировать действия по внедрению финансовых инициатив, проводить совместные аудиты и проверки, а также разрабатывать и внедрять меры по предотвращению коррупции и мошенничества.

Национальный координатор — Министерство экономики Украины — станет ключевым органом взаимодействия с Еврокомиссией и обеспечит управление и мониторинг использования средств Евросоюза.

Министерство будет отвечать за подготовку и представление отчетов, а также за проверку выполнения шагов Плана Украины, принятого для Ukraine Facility.

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Соглашение также предусматривает создание Аудиторского совета, куда войдут профессиональные аудиторы, эксперты по финансовому контролю, а также антикоррупционные эксперты.

Совет будет обеспечивать аудит и мониторинг и сотрудничать с другими надзорными и антикоррупционными органами для обеспечения комплексного подхода к контролю за использованием средств.

Справка Благодаря Ukraine Facility Украина в течение четырех лет получит 50 млрд евро. В частности, 38,27 млрд евро – бюджетной поддержки, 6,97 млрд евро – инвестиционного фонда, а также еще 4,76 млрд евро – технической и административной поддержки. БлагодаряУкраина в течение четырех лет получит 50 млрд евро. В частности, 38,27 млрд евро – бюджетной поддержки, 6,97 млрд евро – инвестиционного фонда, а также еще 4,76 млрд евро – технической и административной поддержки.