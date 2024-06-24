Украина подписала кредитное соглашение с ЕС на 27 млрд евро в рамках Ukraine Facility

Украина и Европейская комиссия в понедельник, 24 июня, подписали кредитное соглашение в рамках программы Ukraine Facility

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Украина и Европейская комиссия в понедельник, 24 июня, подписали кредитное соглашение в рамках программы Ukraine Facility. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

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От Украины соглашение подписали глава НБУ Андрей Пышный и министр финансов Сергей Марченко.

Сегодня документ был подписан партнерами из Европейской комиссии.

Кредитное соглашение позволит Украине привлечь в 2024-2027 годах до 27 млрд евро для поддержки государственного бюджета страны из общего объема в 50 млрд евро инструмента ЕС Ukraine Facility.

Справка Благодаря Ukraine Facility Украина за четыре года получит 50 млрд евро. В частности, 38,27 млрд евро – бюджетной поддержки, 6,97 млрд евро – инвестиционного фонда, а также еще 4,76 млрд евро – технической и административной поддержки. Благодаря Ukraine Facility Украина за четыре года получит 50 млрд евро. В частности, 38,27 млрд евро – бюджетной поддержки, 6,97 млрд евро – инвестиционного фонда, а также еще 4,76 млрд евро – технической и административной поддержки.

"Средства, полученные по этому соглашению, обеспечат предполагаемую и гибкую поддержку нашему государству, адаптированную к беспрецедентным вызовам, вызванным войной с РФ", – заявили в Нацбанке.

В ближайшее время после вступления этого соглашения в силу Украина также получит от ЕС 1,9 млрд евро безусловного финансирования.