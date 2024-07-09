Программа помощи от ЕС Ukraine Facility полностью запущена. Подписано финальное соглашение

В 2024 году Украина ожидает получить 16 млрд евро поддержки по Ukraine Facility

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Украина подписала финансовое соглашение с Европейским Союзом, регулирующее получение грантовой помощи на 5,27 млрд евро на следующие четыре года в рамках программы Ukraine Facility. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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"Правительство финализировало договоренность между Украиной и ЕС в рамках Ukraine Facility. Это последнее соглашение, необходимое для того, чтобы полностью запустилась программа Ukraine Facility", — прокомментировала министр Юлия Свириденко.

Она добавила, что соглашение о привлечении грантовой поддержки на 5,27 млрд евро будет способствовать стабилизации макроэкономической и финансовой ситуации в стране и обеспечит необходимые ресурсы для поддержки ключевых секторов экономики.

Всего бюджетная поддержка в рамках первой составляющей программы, включая кредитные и грантовые средства, составляет 38,27 млрд евро.

Программа обеспечит поступление траншей в соответствии с квартальным графиком выполнения индикаторов. Всего в 2024 году Украина ожидает получить 16 млрд евро поддержки, из которых 3 млрд евро будет грантовой помощью.