Программа помощи от ЕС Ukraine Facility полностью запущена. Подписано финальное соглашение
Украина подписала финансовое соглашение с Европейским Союзом, регулирующее получение грантовой помощи на 5,27 млрд евро на следующие четыре года в рамках программы Ukraine Facility. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
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"Правительство финализировало договоренность между Украиной и ЕС в рамках Ukraine Facility. Это последнее соглашение, необходимое для того, чтобы полностью запустилась программа Ukraine Facility", — прокомментировала министр Юлия Свириденко.
Она добавила, что соглашение о привлечении грантовой поддержки на 5,27 млрд евро будет способствовать стабилизации макроэкономической и финансовой ситуации в стране и обеспечит необходимые ресурсы для поддержки ключевых секторов экономики.
Всего бюджетная поддержка в рамках первой составляющей программы, включая кредитные и грантовые средства, составляет 38,27 млрд евро.
Программа обеспечит поступление траншей в соответствии с квартальным графиком выполнения индикаторов. Всего в 2024 году Украина ожидает получить 16 млрд евро поддержки, из которых 3 млрд евро будет грантовой помощью.
- 20 марта 2024 года Минэкономики обнародовало план для Ukraine Facility и Евросоюз окончательно утвердил План Украины: финансовая помощь станет регулярной. В мае Украина и Евросоюз подписали Рамочное соглашение, которое определяет механизмы управления и контроля использования 50 млрд евро в рамках плана Ukraine Facility.
- 24 июня Украина подписала кредитное соглашение с ЕС на 27 млрд евро в рамках Ukraine Facility.
- 27 июня Украина получила транш в 1,9 млрд евро от Евросоюза по инструменту Ukraine Facility.