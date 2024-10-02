Украина выполнила восемь из девяти квартальных индикаторов Ukraine Facility

Выполнение Украиной в третьем квартале 2024 года девяти индикаторов позволит получить 4 млрд евро в ноябре

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Украина в третьем квартале 2024 года выполнила восемь из девяти индикаторов программы финансовой помощи ЕС Ukraine Facility. Последний индикатор – на финальной стадии выполнения, сообщило Министерство экономики.

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Выполнение Украиной в третьем квартале 2024 года девяти индикаторов позволит получить 4 млрд евро в ноябре, из которых 1,5 млрд евро – гранты.

Два индикатора приняты на этой неделе. Кабинет министров одобрил Стратегию демографического развития до 2040 года, а также подписано техническое задание на разработку информационной системы для обеспечения выполнения функций Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Демографическая стратегия Украины на период до 2040 года определяет конкретные меры по решению ключевых проблем в направлении человеческого капитала:

→ улучшение ситуации в сфере рождаемости;

→ уменьшение уровня преждевременной смертности;

→ преодоление негативных миграционных трендов, в частности, путем возвращения украинцев из-за границы;

→ активизация на рынке труда максимального количества граждан, которые могут работать;

→ содействие активному долголетию;

→ создание инфраструктурных предпосылок и предпосылок безопасности для улучшения демографической ситуации.

Техническое задание на разработку информационной системы для обеспечения функционирования регулятора (НКРЭКУ) является частью индикатора относительно регламента REMIT. Это набор европейских правил и практик, который направлен на предупреждение злоупотреблений на оптовых энергетических рынках и предусматривает ответственность за манипуляции участников на них.

Украина ежеквартально представляет Европейской комиссии отчеты по выполнению индикаторов Плана. После положительной оценки со стороны Еврокомиссии и стран-членов ЕС решение о выделении средств утверждает Совет ЕС.