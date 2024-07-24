Послы ЕС одобрили выделение Украине 4,2 млрд евро по программе Ukraine Facility

Украина ожидает получить 16 млрд евро поддержки от Евросоюза в 2024 году

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Послы ЕС утвердили выделение Украине транша в 4,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Об этом сообщается на странице Венгерского председательства в Совете ЕС в соцсети Х.

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Транш поступит в сентябре, после финального одобрения Советом ЕС, добавляют в Министерстве экономики.

Во втором квартале 2024 года Украина выполнила девять индикаторов, предусмотренных Ukraine Facility.

Это шаги в сфере цифровизации Государственной таможенной службы, бюджетного планирования, реформы публичных инвестиций, борьбы с коррупцией, корпоративного управления для государственных компаний, перезапуска Бюро экономической безопасности, утверждения Интегрированного национального плана по энергетике и климату, принятия Стратегии и Плана термомодернизации зданий до 2050 года, а также принятие противоминной стратегии до 2033 года.

В течение третьего квартала 2024 года Украина планирует выполнить девять следующих индикаторов, что позволит получить 4 млрд евро в ноябре 2024 года, из которых 1,5 млрд евро — грантовое финансирование.

Речь идет о следующих шагах:

Увеличение штата сотрудников Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Вступление в силу изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины по борьбе с коррупцией.

Утверждение плана мер по реализации Стратегии возврата активов на 2023–2025 годы.

Утверждение комплексной стратегии демографического развития на период до 2040 года.

Принятие Плана мер по дерегуляции.

Вступление в силу постановления Кабинета Министров о внесении изменений в Государственную стратегию регионального развития на 2021-2027 годы.

Имплементация Закона о REMIT.

Принятие Закона Украины о предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения.

Разработка концептуальной записки, определяющей область отступлений от правил ОВД и СЕО.

В 2024 году Украина ожидает получить 16 млрд евро поддержки от Евросоюза, из которых 3 млрд евро будут грантовой помощью.