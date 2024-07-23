Украина в ближайшее время получит грант на $3,9 млрд от США — Шмыгаль
Кабинет министров утвердил решение о привлечении гранта на $3,9 млрд от Соединенных Штатов Америки. Средства поступят через структуры Всемирного банка, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
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Правительство направит эти деньги на зарплаты спасателям, учителям, медикам, а также на программы социальной поддержки.
"Ожидаем поступления этого гранта уже в ближайшее время", — заявил премьер.
Шмыгаль также напомнил, что Украина спешно выполнила индикаторы второго квартала 2024 для программы Ukraine Facility. Это позволит привлечь следующий транш от Евросоюза в 4,1 млрд евро в сентябре.
Еще один ресурс, на который может рассчитывать Украина в ближайшее время, – 1,5 млрд евро доходов от замороженных активов России. Международный депозитарий Euroclear обещал передать эти средства до конца месяца в Европейский фонд для Украины.
- 27 июня 2024 года Украина получила транш в 1,9 млрд евро от Евросоюза по инструменту Ukraine Facility.