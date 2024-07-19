Euroclear готовит для Украины первый платеж в 1,5 млрд евро от замороженных активов России

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Международный депозитарий Euroclear в июле переведет 1,55 млрд евро процентного дохода от замороженных активов России в Европейский фонд для Украины. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

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Всего за первую половину года Euroclear получил 3,4 млрд процентных доходов от управления замороженными российскими активами.

Кроме выплаты в Европейский фонд для Украины, Euroclear уплатит 836 млн евро налогов Бельгии из полученной прибыли от замороженных активов. Оставшуюся часть прибыли компания оставит у себя в качестве буфера против текущих и будущих рисков.

В результате санкций заблокированные купонные платежи и погашения субъектов под санкциями продолжают накапливаться на балансе Euroclear Bank. На конец июня 2024 года на балансе находилось 207 млрд евро, из которых 173 млрд евро — российские активы под санкциями.

В мае 2024 года Европейская комиссия приняла новый регламент о взносе на непредвиденную прибыль центральных депозитариев ценных бумаг, которые хранят активы Центрального банка России общей стоимостью более 1 млн евро. Прибыль, полученная от реинвестирования этих санкционных средств, начиная с 15 февраля 2024 года, должна направляться ​​в Европейский фонд для Украины.

13 июня 2024 года В G7 согласовали $50 млрд для Украины: используют замороженные активы РФ.

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