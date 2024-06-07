С началом полномасштабного вторжения России в Украину российские активы на территории стран Запада оказались в ловушке. Их заморозили. Однако решение "направить их в пользу Украины" до сих пор висит в воздухе, несмотря на политический консенсус стран ЕС.

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Общая стоимость замороженных российских активов определяется на уровне 300 млрд евро. Основная их часть – это активы внешнего валютного резерва российского Центробанка.

15 февраля 2024 года Совет ЕС принял Регламент, обязывающий центральные депозитарии ценных бумаг отдельно от своей другой деятельности вести учет резервов и активов Центробанка РФ. Они должны отдельно управлять остатками наличных денег по ним, отдельно сохранять полученную чистую прибыль. При этом распоряжаться чистыми доходами, например в форме дивидендов акционерам, они не могут.

Больше всего российских активов – 191 млрд евро — находится в депозитарии Euroclear. Его регулирующим органом является Минфин Бельгии.

В мае Euroclear опубликовал отчет. Согласно ему, операционные доходы Euroclear от инвестирования замороженных российских активов за первый квартал 2024 года составили 1,57 млрд евро. На начало 2024 года чистая прибыль Euroclear от активов Центробанка РФ достигала 557 млн евро.