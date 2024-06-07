З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські активи на території країн Заходу опинилися в пастці. Їх заморозили. Але рішення "пустити їх на користь України" і досі висить в повітрі, попри політичний консенсус країн ЄС.

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Наразі загальна вартість заморожених російських активів визначається на рівні 300 млрд євро. Основна їх частина – це активи зовнішнього валютного резерву російського Центробанку.

15 лютого 2024 року Рада ЄС ухвалила Регламент, який зобов’язує центральні депозитарії цінних паперів окремо від своєї іншої діяльності вести облік резервів та активів Центробанку РФ. Вони мають окремо управляти залишками готівки по них, окремо зберігати отриманий чистий прибуток. Водночас розпоряджатися чистими прибутками, наприклад у формі дивідендів акціонерам, вони не можуть.

Найбільше російських активів – 191 млрд євро — знаходиться у депозитарії Euroclear. Його регулювальним органом є Мінфін Бельгії.

У травні Euroclear опублікував звіт. Згідно з ним, операційні доходи Euroclear від інвестування заморожених російських активів за перший квартал 2024 року склали 1,57 млрд євро. На початок 2024 року чистий прибуток Euroclear від активів Центробанку РФ досягав 557 млн євро.