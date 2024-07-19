Euroclear готує для України перший платіж у 1,5 млрд євро від заморожених активів Росії

За пів року Euroclear заробив на заморожених активах Росії 3,4 млрд євро

Фото: depositphotos.com

Міжнародний депозитарій Euroclear у липні переведе 1,55 млрд євро відсоткового доходу від заморожених активів Росії до Європейського фонду для України. Про це повідомляється у пресрелізі компанії.

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Всього за першу половину року Euroclear отримав 3,4 млрд відсоткового доходу від управління замороженими російськими активами.

Крім виплати до Європейського фонду для України, Euroclear сплатить 836 млн євро податків Бельгії з отриманого прибутку від заморожених активів. Решту прибутку компанія залишить у себе як буфер проти поточних і майбутніх ризиків.

Внаслідок санкцій заблоковані купонні платежі та погашення суб'єктів під санкціями продовжують накопичуватися на балансі Euroclear Bank. На кінець червня 2024 року на балансі перебувало 207 млрд євро, з яких 173 млрд євро — російські активи під санкціями.

У травні 2024 року Європейська комісія ухвалила новий регламент про внесок на непередбачений прибуток центральних депозитаріїв цінних паперів, що зберігають активи Центрального банку Росії загальною вартістю понад 1 млн євро. Прибуток, отриманий від реінвестування цих санкційних коштів, починаючи з 15 лютого 2024 року, має спрямовуватись до Європейського фонду для України.

13 червня 2024 року У G7 узгодили $50 млрд для України: використовують заморожені активи РФ.

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