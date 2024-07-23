Україна найближчим часом отримає грант на $3,9 млрд від США — Шмигаль

Грант від США витратять на соціальну підтримку українців

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Фото: пресслужба Кабміну)

Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо залучення гранту на $3,9 млрд від Сполучених Штатів Америки. Кошти надійдуть через структури Світового банку, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

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Уряд спрямує ці гроші на зарплати рятувальникам, вчителям, медикам, а також на програми соціальної підтримки.

"Чекаємо на надходження цього гранту вже найближчим часом", – заявив прем'єр.

Шмигаль також нагадав, що Україна спішно виконала індикатори другого кварталу 2024 року для програми Ukraine Facility. Це дозволить залучити наступний транш від Євросоюзу у 4,1 млрд євро у вересні.

Ще один ресурс, на який може розраховувати Україна найближчим часом – 1,5 млрд євро доходів від заморожених активів Росії. Міжнародний депозитарій Euroclear обіцяв передати ці кошти до кінця місяця до Європейського фонду для України.