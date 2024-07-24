Посли ЄС схвалили надання Україні 4,2 млрд євро за програмою Ukraine Facility
Фото: depositphotos.com

Посли ЄС затвердили виділення Україні траншу в 4,2 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Про це повідомляється на сторінці Угорського головування у Раді ЄС у соцмережі Х.

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Транш надійде у вересні, після фінального схвалення Радою ЄС, додають у Міністерстві економіки.

У другому кварталі 2024 року Україна виконала дев'ять індикаторів, передбачених Ukraine Facility.

Це кроки у сфері цифровізації Державної митної служби, бюджетного планування, реформи публічних інвестицій, боротьби з корупцією, корпоративного управління для державних компаній, перезапуску Бюро економічної безпеки, затвердження Інтегрованого національного плану з енергетики та клімату, ухвалення Стратегії та Плану термомодернізації будівель до 2050 року, а також ухвалення протимінної стратегії до 2033 року.

Протягом третього кварталу 2024 року Україна планує виконати дев'ять наступних індикаторів, що дозволить отримати 4 млрд євро в листопаді 2024 року, з яких 1,5 млрд євро — грантове фінансування.

Йдеться про наступні кроки:

  • Збільшення штату працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

  • Набуття чинності змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо боротьби з корупцією.

  • Затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії повернення активів на 2023–2025 роки.

  • Затвердження комплексної стратегії демографічного розвитку на період до 2040 року.

  • Ухвалення Плану заходів щодо дерегуляції.

  • Набрання чинності постанови Кабінету Міністрів про внесення змін до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки.

  • Імплементація Закону про REMIT.

  • Ухвалення Закону України про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення.

  • Розробка концептуальної записки, що визначає сферу відступів від правил ОВС та СЕО.

У 2024 році Україна очікує отримати 16 млрд євро підтримки від Євросоюзу, з яких 3 млрд євро буде грантовою допомогою.

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