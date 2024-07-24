Посли ЄС схвалили надання Україні 4,2 млрд євро за програмою Ukraine Facility

Україна очікує отримати 16 млрд євро підтримки від Євросоюзу у 2024 році

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Посли ЄС затвердили виділення Україні траншу в 4,2 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Про це повідомляється на сторінці Угорського головування у Раді ЄС у соцмережі Х.

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Транш надійде у вересні, після фінального схвалення Радою ЄС, додають у Міністерстві економіки.

У другому кварталі 2024 року Україна виконала дев'ять індикаторів, передбачених Ukraine Facility.

Це кроки у сфері цифровізації Державної митної служби, бюджетного планування, реформи публічних інвестицій, боротьби з корупцією, корпоративного управління для державних компаній, перезапуску Бюро економічної безпеки, затвердження Інтегрованого національного плану з енергетики та клімату, ухвалення Стратегії та Плану термомодернізації будівель до 2050 року, а також ухвалення протимінної стратегії до 2033 року.

Протягом третього кварталу 2024 року Україна планує виконати дев'ять наступних індикаторів, що дозволить отримати 4 млрд євро в листопаді 2024 року, з яких 1,5 млрд євро — грантове фінансування.

Йдеться про наступні кроки:

Збільшення штату працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Набуття чинності змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо боротьби з корупцією.

Затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії повернення активів на 2023–2025 роки.

Затвердження комплексної стратегії демографічного розвитку на період до 2040 року.

Ухвалення Плану заходів щодо дерегуляції.

Набрання чинності постанови Кабінету Міністрів про внесення змін до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки.

Імплементація Закону про REMIT.

Ухвалення Закону України про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення.

Розробка концептуальної записки, що визначає сферу відступів від правил ОВС та СЕО.

У 2024 році Україна очікує отримати 16 млрд євро підтримки від Євросоюзу, з яких 3 млрд євро буде грантовою допомогою.