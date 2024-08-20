В Украину приехала миссия ЕС, чтобы проверить выполнение плана Ukraine Facility
Фото: depositphotos.com

В Украину приехала делегация Евросоюза по мониторингу выполнения индикаторов программы финансовой помощи ЕС Ukraine Facility. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики. 

Читайте о бизнесе без политики на канале LIGA.Бізнес

Европейскую делегацию возглавляет руководительница отдела экономической и секторальной политики Генерального директората по соседству и переговорам по расширению ЕС Марлен Розмари Мадсен.

Миссия ЕС проверит статус имплементации индикаторов Плана Украины по программе Ukraine Facility на третий и четвертый кварталы этого года.

В третьем квартале 2024 года Украина планирует выполнить девять индикаторов, что позволит получить 4 млрд евро в ноябре, из которых 1,5 млрд евро — гранты.

Речь идет о следующих шагах:

  • увеличение штата сотрудников Специализированной антикоррупционной прокуратуры,
  • вступление в силу изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины по борьбе с коррупцией,
  • утверждение плана мероприятий по реализации Стратегии возврата активов на 2023-2025 годы,
  • утверждение комплексной Стратегии демографического развития на период до 2040 года,
  • принятие Плана мер по дерегуляции,
  • вступление в силу постановления Кабмина о внесении изменений в Государственную стратегию регионального развития на 2021-2027 годы,
  • имплементация Закона о REMIT,
  • принятие Закона Украины о предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения,
  • разработка концептуальной записки, определяющей сферу отступлений от правил оценки влияния на окружающую среду (ОВД) и стратегической экологической оценки (СЭО).

Украина ежеквартально представляет Европейской комиссии отчеты по выполнению индикаторов Плана. После положительной оценки со стороны Еврокомиссии и стран-членов ЕС решение о выделении средств утверждает Совет ЕС.

Согласно данным дашборда, который отслеживает выполнение условий Ukraine Facility, все девять индикаторов находятся на стадии выполнения.  

В Украину приехала миссия ЕС, чтобы проверить выполнение плана Ukraine Facility
мониторингтранш есмакрофинансовая помощь есUkraine FacilityМарлен Розмари Мадсен