В Україну приїхала місія ЄС, щоб перевірити виконання плану Ukraine Facility

У третьому кварталі 2024 року Україна має виконати дев'ять індикаторів, щоб отримати 4 млрд євро від ЄС у листопаді

Фото: depositphotos.com

В Україну приїхала делегація Євросоюзу з моніторингу виконання індикаторів програми фінансової допомоги ЄС Ukraine Facility. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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Європейську делегацію очолює керівниця відділу економічної та секторальної політики Генерального директорату з питань сусідства та переговорів щодо розширення ЄС Марлен Розмарі Мадсен.

Місія ЄС перевірить статус імплементації індикаторів Плану України за програмою Ukraine Facility на третій та четвертий квартали цього року.

У третьому кварталі 2024 року Україна планує виконати дев'ять індикаторів, що дозволить отримати 4 млрд євро в листопаді, з яких 1,5 млрд євро — гранти.

Йдеться про такі кроки:

збільшення штату співробітників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури,

набрання чинності змінами до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо боротьби з корупцією,

затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії повернення активів на 2023-2025 роки,

затвердження комплексної Стратегії демографічного розвитку на період до 2040 року,

прийняття Плану заходів щодо дерегуляції,

набрання чинності постановою Кабміну про внесення змін до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки,

імплементація Закону про REMIT

прийняття Закону України про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення,

розробка концептуальної записки, що визначає сферу відступів від правил оцінки впливу на довкілля (ОВД) та стратегічної екологічної оцінки (СЕО).

Україна щокварталу подає Європейській комісії звіти щодо виконання індикаторів Плану. Після позитивної оцінки з боку Єврокомісії та країн-членів ЄС рішення щодо виділення коштів затверджує Рада ЄС.

За даними дашборду, який відстежує виконання умов Ukraine Facility, усі дев'ять індикаторів є на стадії виконання.