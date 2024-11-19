Украина договорилась с МВФ о седьмом транше на $1,1 млрд

Шестой пересмотр кредитного соглашения МВФ согласован на уровне экспертов

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Украина и Международный валютный фонд (МВФ) достигли договоренности на уровне экспертов о шестом пересмотре программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF). Об этом сообщило Министерство финансов.

"Достижение договоренности на уровне экспертов по шестому пересмотру открывает путь к получению транша в объеме $1,1 млрд", – отметил министр финансов Сергей Марченко.

Соглашение должно быть утверждено Исполнительным советом директоров МВФ, рассмотрение которого ожидается в ближайшие недели.

Украина выполнила пять структурных маяков, предусмотренных к шестому просмотру программы:

→ приняты изменения в Таможенный кодекс;

→ проведен обзор довоенных политик и практик среднесрочного бюджетного планирования;

→ осуществлена оценка финансовых рисков для финансовой стабильности и подготовлен план действий для разных сценариев;

→ осуществлена оценка финансового состояния предприятий централизованного теплоснабжения;

→ разработана политика управления государственной собственностью в государственных предприятиях, политика дивидендов и стратегия приватизации.

Кроме того Украина досрочно выполнила еще один структурный маяк в сфере энергетики.

Миссия МВФ, работавшая 11-18 ноября, отметила, что бюджет Украины на 2025 год соответствует параметрам программы EFF. В то же время внешняя поддержка продолжает быть критически важной, учитывая продолжающуюся полномасштабную войну.

Также МВФ отметил важность реализации Национальной стратегии доходов как ключевого элемента по увеличению внутренних доходов, восстановлению фискальной устойчивости, улучшению бизнес-климата и выполнению критериев для вступления в ЕС.

За время действия программы МВФ EFF в госбюджет поступило около $8,7 млрд из предусмотренных $15,6 млрд.