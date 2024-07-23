Кабмин отклонил петицию о пересмотре Национальной стратегии доходов

Правительство ответило на петицию с призывом изменить Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы

Денис Шмыгаль (фото – Кабмин)

Кабинет министров не намерен пересматривать Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы, свидетельствует ответ премьер-министра Дениса Шмыгаля на петицию, набравшую 25 000 голосов.

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"Основные положения Национальной стратегии согласованы с МВФ, учитывают международную практику налогообложения, евро интеграционные процессы, рекомендации Всемирного банка и ОЭСР", – говорится в ответе на петицию.

Отмечается, что Нацстратегия не является законодательным актом, формирующим новые правила работы для бизнеса – она "определяет долгосрочные цели в сфере налоговой и таможенной политики, которые будут реализовываться поэтапно".

В частности законодательные предложения по раскрытию банковской тайны предусматриваются после реализации мероприятий по построению и усовершенствованию системы защиты информации в Государственной налоговой службе (ГНС). Эта мера касается только счетов налогоплательщиков – юридических лиц.

Доступ налоговых органов к банковской тайне является распространенной международной практикой (например, в США). В настоящее время отсутствие у органов ГНС актуальной информации о состоянии счетов должника затрудняет исполнение решений судов и налоговых органов.

Что касается того, что сужение использования упрощенной системы налогообложения может усложнить ее для малого и микробизнеса, то, считают в Кабмине, реформа направлена на ограничение злоупотреблений, поддержку малого бизнеса и устранение искажений конкуренции.

Реформирование начнется только после возобновления доверия к налоговым органам и проведения их функциональной реформы. Процесс реформирования будет публичным с привлечением общественности, бизнеса и международных партнеров.

Что касается необходимости искоренения практики презумпции вины налогоплательщиков, то привлечение лица к финансовой ответственности предполагает установление контролирующими органами вины лица.

Действия считаются совершенными умышленно, если доказанные налоговым органом обстоятельства свидетельствуют, что налогоплательщик сознательно создал условия, которые не могут иметь другой цели, кроме невыполнения или ненадлежащего выполнения требований, установленных Кодексом и другим законодательством.

Что касается расширения дискреционных возможностей для институционально слабых фискальных органов, то, говорят в Кабмине, новый проект закона предусматривает предоставление Минфину права утверждать перечень ключевых показателей эффективности работы налоговых органов и методику их расчета, а ГНС обязуется отчитываться о выполнении этих показателей.

Также предусмотрена ⁠⁠реформа налоговых и таможенных органов, которая ограничит вмешательство контролирующих органов в деятельность бизнеса. Планируется дальнейшая автоматизация процедур, одобрен долгосрочный национальный стратегический план цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Государственной таможенной службы. А ГНС готовит план цифрового развития Государственной налоговой службы Украины к 2030 году.