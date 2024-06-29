Национальную стратегию доходов призвали пересмотреть: петиция набрала 25 000 подписей

Электронная петиция на сайте Кабмина о необходимости пересмотра Национальной стратегии доходов на 2024-2030 годы собрала необходимые подписи

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Граждане Украины призвали Кабинет министров пересмотреть Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы, которую подготовило Министерство финансов после публичных консультаций с бизнес-ассоциациями и общественностью. Соответствующая электронная петиция набрала необходимые 25 000 подписей на сайте Кабинета министров.

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"Если коротко, наше требование – никогда о наших налогах без нас", – описал суть петиции ее автор Дмитрий Боярчук, исполнительный директор Центра социально-экономических исследований CASE Украина.

Он как автор петиции считает, что у национальной стратегии есть несколько критических недостатков.

Например, она предусматривает наделение фискальных органов полномочиями судебной и правоохранительной системы в части оперативно-розыскной деятельности и праве выносить единоличное решение о взыскании долга, доступа к банковской тайне.

Другие претензии касаются предложений сузить использование упрощенной системы налогообложения, расширить дискреционные полномочия для институционально слабых фискальных органов (т.е. им предоставляется свобода выбирать решение из нескольких юридически допустимых), отсутствие нормы о переходе на международные практики налогового учета (которые более дружественны к налогоплательщикам по сравнению с национальными стандартами).

"Учитывая изложенное, обращаемся с требованием пересмотреть Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы после публичных консультаций с бизнес-ассоциациями и общественностью", — говорится в петиции.