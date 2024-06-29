Національну стратегію доходів закликали переглянути: петиція набрала 25 000 підписів

Електронна петиція на сайті Кабміну про необхідність переглянути Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки зібрала необхідні підписи

Фото: depositphotos.com

Громадяни України закликали Кабінет міністрів переглянути Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки, яку підготувало Міністерство фінансів, після публічних консультацій із бізнес-асоціаціями та громадськістю. Відповідна електронна петиція набрала необхідні 25 000 підписів на сайті Кабінету міністрів.

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"Якщо коротко, наша вимога – ніколи про наші податки без нас", – описав суть петиції її автор Дмитро Боярчук, виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна.

Він як автор петиції вважає, що національна стратегія має кілька критичних недоліків.

Наприклад, вона передбачає наділення фіскальних органів повноваженнями судової й правоохоронної системи в частині оперативно-розшукової діяльності та праві виносити одноосібне рішення про стягнення боргу, доступу до банківської таємниці.

Інші претензії стосуються пропозицій звузити використання спрощеної системи оподаткування, розширити дискреційні повноваження для інституційно слабких фіскальних органів (тобто їм надається свобода обирати рішення з кількох юридично допустимих), відсутність норми про перехід на міжнародні практики податкового обліку (які більш дружні до платників податків порівняно з національними стандартами).

"З огляду на викладене звертаємось із вимогою переглянути Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки після публічних консультацій із бізнес-асоціаціями та громадськістю", – йдеться в петиції.