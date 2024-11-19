Україна домовилась із МВФ про сьомий транш на $1,1 млрд

Шостий перегляд кредитної угоди МВФ погоджено на рівні експертів

Фото: International Monetary Fund

Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) досягли домовленості на рівні експертів щодо шостого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF). Про це повідомило Міністерство фінансів.

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"Досягнення домовленості на рівні експертів щодо шостого перегляду відкриває шлях до отримання траншу обсягом $1,1 млрд", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Угода має бути затверджена Виконавчою радою директорів МВФ, її розгляд очікується найближчими тижнями.

"Ефективність програми залишається високою завдяки обережній політиці влади, причому всі кількісні критерії ефективності на кінець вересня досягнуто, а структурні контрольні показники, що підлягають перегляду, виконані. Економіка продовжує демонструвати стійкість, незважаючи на руйнівні проблеми, спричинені війною Росії в Україні, яка триває вже 1000 днів", – вважають у МВФ.

Україна виконала п'ять структурних маяків, які передбачені до шостого перегляду програми:

→ прийнято зміни до Митного кодексу;

→ проведено огляд довоєнних політик та практик середньострокового бюджетного планування;

→ здійснено оцінку фінансових ризиків для фінансової стабільності та підготовлено план дій для різних сценаріїв;

→ здійснено оцінку фінансового стану підприємств централізованого теплопостачання;

→ розроблено політику управління державною власністю у державних підприємствах, політику дивідендів і стратегію приватизації.

Крім того, Україна достроково виконала ще один структурний маяк у сфері енергетики.

Місія МВФ, яка працювала 11-18 листопада, зазначила, що бюджет України на 2025 рік відповідає параметрам програми EFF. Водночас зовнішня підтримка продовжує бути критично важливою, враховуючи повномасштабну війну, що триває.

Також МВФ наголосив на важливості реалізації Національної стратегії доходів як ключового елементу зі збільшення внутрішніх доходів, відновлення фіскальної стійкості, покращення бізнес-клімату та виконання критеріїв для вступу до ЄС.

За час дії програми МВФ EFF до держбюджету надійшло близько $8,7 млрд із передбачених $15,6 млрд.