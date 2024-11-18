Проєкт держбюджету-2025 готовий до голосування в Раді. Комітет затвердив фінальні правки
Комітет Верховної Ради з питань бюджету затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Про це повідомила голова комітету Роксолана Підласа.
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Голосування у залі парламенту за законопроєкт про держбюджет-2025 у другому читанні та в цілому відбудеться цього тижня, уточнив народний депутат Ярослав Железняк.
З фінального варіанту проєкту бюджету виключили зобов'язання лікарням тримати гроші на рахунках у Казначействі та виключили можливість політичним партіям купувати військові ОВДП.
Також комітет затвердив такі правки:
- Спрямувати $2 млрд (90 млрд грн) кредитних коштів, які надійдуть до державного бюджету від Великої Британії, на покриття військових витрат, а саме — закупівлю зброї.
- Залишити 4% ПДФО (крім військового) в громадах (тобто загалом буде 64% для громад) для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, й відповідно скасувати субвенцію обласним бюджетам на покриття різниці в тарифах на 12,2 млрд грн.
- Дозволити прифронтовим громадам не перераховувати реверс до державного бюджету (загалом 593 млн грн).
- Спрямувати 128 млн грн Укрзалізниці на співфінансування європейського проєкту розвитку залізничної інфраструктури. Співфінансування – обов'язкова умова надання європейських коштів.
- Спрямувати 277,1 млн грн Національній Академії Наук, зокрема на дослідження у військовій сфері.
В іншому проєкт держбюджету на 2025 рік було підтримано у поданому урядом варіанті, підтвердила Підласа.
- 31 жовтня Верховна Рада ухвалила проєкт державного бюджету на 2025 рік у першому читанні. Він передбачав доходи 2,34 трлн грн і витрати 3,94 трлн грн. Згідно з регламентом, розгляд у другому читанні проєкту закону про державний бюджет України на наступний рік завершується не пізніше 20 листопада, а остаточне ухвалення – не пізніше 1 грудня. Раніше у жовтні Верховна Рада ухвалила закон про підвищення податків, який іде у парі з державним бюджетом.