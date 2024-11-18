Проєкт держбюджету-2025 готовий до голосування в Раді. Комітет затвердив фінальні правки

Голосування щодо держбюджету-2025 заплановано на цей тиждень

Фото: пресслужба парламенту

Комітет Верховної Ради з питань бюджету затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Про це повідомила голова комітету Роксолана Підласа.

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Голосування у залі парламенту за законопроєкт про держбюджет-2025 у другому читанні та в цілому відбудеться цього тижня, уточнив народний депутат Ярослав Железняк.

З фінального варіанту проєкту бюджету виключили зобов'язання лікарням тримати гроші на рахунках у Казначействі та виключили можливість політичним партіям купувати військові ОВДП.

Також комітет затвердив такі правки:

Спрямувати $2 млрд (90 млрд грн) кредитних коштів, які надійдуть до державного бюджету від Великої Британії, на покриття військових витрат, а саме — закупівлю зброї. Залишити 4% ПДФО (крім військового) в громадах (тобто загалом буде 64% для громад) для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, й відповідно скасувати субвенцію обласним бюджетам на покриття різниці в тарифах на 12,2 млрд грн. Дозволити прифронтовим громадам не перераховувати реверс до державного бюджету (загалом 593 млн грн). Спрямувати 128 млн грн Укрзалізниці на співфінансування європейського проєкту розвитку залізничної інфраструктури. Співфінансування – обов'язкова умова надання європейських коштів. Спрямувати 277,1 млн грн Національній Академії Наук, зокрема на дослідження у військовій сфері.

В іншому проєкт держбюджету на 2025 рік було підтримано у поданому урядом варіанті, підтвердила Підласа.