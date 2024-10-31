Рада ухвалила проєкт держбюджету на 2025 рік у першому читанні: основні цифри

Проєкт державного бюджету на 2025 рік пройшов перше читання. "За" – 247 депутатів

Фото: пресслужба Верховної Ради

Верховна Рада у четвер, 31 жовтня, ухвалила проєкт державного бюджету на 2025 рік у першому читанні. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк з Голосу.

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Проєкт, який передбачає доходи 2,34 трлн грн і видатки 3,94 трлн грн, підтримали 247 депутатів.

У порівнянні з поточним роком дефіцит бюджету має скоротитися з 24,1% ВВП до 19,4% ВВП. Його майже повністю збираються профінансувати запозиченнями, в основному – зовнішніми (від Міжнародного валютного фонду, Євросоюзу, Світового банку та інших офіційних кредиторів).

Фінансування сектору безпеки та оборони зросте до 2,22 трлн грн, що становить 26,3% від прогнозованого ВВП країни. Найбільше коштів отримає Міністерство оборони, на 2025 рік для нього передбачено 1,57 трлн грн.

Бюджет на 2025 рік передбачає замороження прожиткового мінімуму (2920 грн) та мінімальної зарплати (8000 грн) на рівні 2024 року.

Проєкт також передбачає, що ФОПи з 2025 року знову будуть зобов'язані сплачувати єдиний соціальний внесок. З початку повномасштабної війни ФОПи могли не сплачувати ЄСВ, хоча це впливає на зарахування страхового стажу.

Згідно з регламентом, розгляд у другому читанні проєкту закону про державний бюджет України на наступний рік завершується не пізніше 20 листопада, а остаточне прийняття – не пізніше 1 грудня.

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