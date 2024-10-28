Комітет схвалив законопроєкт про держбюджет на 2025 рік: що пропонують депутати

Фото: Роксолана Підласа / Facebook

Комітет з питань бюджету рекомендував Верховній Раді схвалити у першому читанні проєкт бюджету на 2025 рік. Про це повідомила голова комітету Роксолана Підласа.

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Ключові зміни, які комітет пропонує уряду внести в проєкт державного бюджету:

→ усі джерела наповнення Дорожнього фонду (це 43,2 млрд грн в наступному році) спрямувати в загальний фонд бюджету – на першочергові потреби, насамперед потреби національної безпеки та оборони,

→ щонайменше 2 мдрд грн спрямувати на гуманітарне розмінування,

→ виключити пропозицію перевести рахунки в банках лікарень до Казначейства,

→ запровадити грейдову систему оплати праці для Апарату Верховної Ради з 1 квітня 2025 року,

→ обмежити виплату пенсій "чорнобильцям" та доплат непрацюючим пенсіонерам у зоні відселення: їх отримуватимуть лише ті, хто жив у зоні відчуження з 1986 по 1993 рік. Це дозволить зменшити виплати на 15 млрд грн,

→ переглянути ідею запровадження у 2025 році преміювання суддів місцевих судів і відповідно переглянути видатки на їх забезпечення,

→ розглянути можливість виділення фінансування (4,8 млрд грн) на нові пасажирські вагони,

→ розглянути можливість спрямувати 4% ПДФО до бюджетів до ОТГ і одночасно відмовитись від субвенції з державного бюджету обласним бюджетам на компенсацію різниці в тарифах на комунальні послуги,

→ визначитися щодо доцільності перерахування до державного бюджету реверсної дотації з місцевих бюджетів, тобто залишити 12,9 млрд грн бюджетам місцевого самоврядування.

Водночас комітет відхилив поправки до законопроєкту про держбюджет, якими пропонувалося відмовитися від збільшення видатків на виплату заробітних плат працівникам прокуратури на 37%, або майже на 3 млрд грн, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.