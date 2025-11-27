Росія почала продаж стратегічних запасів золота – розвідка

Центробанк РФ розпочав прямі продажі резервів – до $30 мільярдів за рік

Фото: Depositphotos

Центральний банк Росії вперше розпочав прямі продажі золота зі своїх резервів на внутрішньому ринку, надавши доступ до цього металу банкам, державним компаніям та окремим інвестиційним структурам. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

До 2025 року Центробанк РФ не здійснював продаж золота комерційним учасникам ринку – він лише приймав його від Міністерства фінансів РФ, збільшуючи власні резерви. Нині ж регулятор переходить до його реалізації, тоді як Фонд національного добробуту втрачає ліквідні активи: з $113,5 млрд у 2022 році до $51,6 млрд у 2025-му. За цей період обсяги золота у структурі фонду зменшилися на 57 % – із 405,7 т до 173,1 т.

У 2025 році обсяги продажів можуть досягти $30 млрд (приблизно 230 т золота), а у 2026-му – щонайменше $15 млрд (115 т).

"Така масштабна монетизація резервів пришвидшує виснаження запасів, які і без того перебувають під тиском санкцій та падіння доступних валютних інструментів", – зазначили у розвідці.

За оцінками СЗРУ, нинішня стратегія продажу золота дозволяє швидко поповнювати бюджет і підтримувати курс рубля, однак водночас створює довгострокові ризики: поглиблює нестачу ліквідних резервів, посилює залежність державних фінансів від розпродажу активів та звужує потенціал для подальших валютних інтервенцій.