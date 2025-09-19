Росія обмежить вивезення золота в злитках до 100 грамів, щоб зменшити відплив капіталу

Фото: Depositphotos

Росія планує обмежити вивезення золота в злитках фізичними особами до 100 грамів. Про це повідомив журналістам заступник міністра фінансів РФ Олексій Моісєєв під час Московського фінансового форуму, пише російський Інтерфакс.

Раніше передбачалося, що обмеження буде за вартістю – еквівалент $10 000, як це робиться з готівковою іноземною валютою. Проте тепер Моісєєв повідомив, що воно встановлюватиметься саме за вагою.

"Ні, там будуть грами. Там буде 100 грамів", – наголосив заступник міністра фінансів РФ.

Обмеження стосуватиметься тільки золота в злитках. Для ювелірних виробів діятимуть інші правила.

Проєкт указу перебуває на фінальній стадії погодження, і його планують внести до уряду протягом кількох тижнів. Реалізація обмеження очікується цього року.

Моісєєв пояснив необхідність обмеження тим, що золото стало використовуватися для перевезення грошей, які раніше обслуговувалися готівковою іноземною валютою, зокрема в незаконних схемах відмивання грошей та контрабанди.

Крім того, за його словами, контроль за вивезенням золота допоможе зменшити відплив капіталу в умовах санкційного тиску.