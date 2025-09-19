Россия ограничит вывоз золота в слитках до 100 граммов, чтобы уменьшить отток капитала

Фото: Depositphotos

Россия планирует ограничить вывоз золота в слитках физическими лицами до 100 граммов. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев во время Московского финансового форума, пишет российский Интерфакс.

Ранее предполагалось, что ограничение будет по стоимости – эквивалент $10 000, как это делается с наличной иностранной валютой. Однако теперь Моисеев сообщил, что оно будет устанавливаться именно по весу.

"Нет, там будут граммы. Там будет 100 граммов", – подчеркнул заместитель министра финансов РФ.

Ограничение будет касаться только золота в слитках. Для ювелирных изделий будут действовать другие правила.

Проект указа находится на финальной стадии согласования, и его планируют внести в правительство в течение нескольких недель. Реализация ограничения ожидается в этом году.

Моисеев объяснил необходимость ограничения тем, что золото стало использоваться для перевозки денег, которые ранее обслуживались наличной иностранной валютой, в частности в незаконных схемах отмывания денег и контрабанды.

Кроме того, по его словам, контроль за вывозом золота поможет уменьшить отток капитала в условиях санкционного давления.