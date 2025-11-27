Фото: Depositphotos

Центробанк России впервые начал прямые продажи золота из своих резервов на внутреннем рынке, предоставив доступ к этому металлу банкам, государственным компаниям и отдельным инвестиционным структурам. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

До 2025 года Центральный банк РФ не продавал золото коммерческим участникам рынка – он только принимал его от Министерства финансов РФ, увеличивая собственные резервы. Сейчас же регулятор переходит к его реализации, в то время как Фонд национального благосостояния теряет ликвидные активы: со $113,5 млрд в 2022 году до $51,6 млрд в 2025 году. За этот период объемы золота в структуре фонда сократились на 57% – с 405,7 тонны до 173,1 тонны.

В 2025 году объём продаж может достигнуть $30 млрд (примерно 230 тонн золота), а в 2026 году – не менее $15 млрд (115 тонн).

"Такая масштабная монетизация резервов ускоряет истощение запасов, которые и без того находятся под давлением санкций и сокращения доступных валютных инструментов", – отметили в разведке.

По оценкам СЗРУ, нынешняя стратегия продажи золота позволяет быстро пополнять бюджет и поддерживать курс рубля, однако одновременно создает долгосрочные риски: углубляет дефицит ликвидных резервов, усиливает зависимость государственных финансов от распродажи активов и сужает потенциал для дальнейших валютных интервенций.