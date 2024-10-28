Комитет одобрил законопроект о госбюджете на 2025 год: что предлагают депутаты
Комитет по бюджету рекомендовал Верховной Раде одобрить в первом чтении проект бюджета на 2025 год. Об этом сообщила глава комитета Роксолана Пидласа.
Ключевые изменения, которые комитет предлагает правительству внести в проект государственного бюджета:
→ все источники наполнения Дорожного фонда (это 43,2 млрд грн в следующем году) направить в общий фонд бюджета – на первоочередные нужды, прежде всего, потребности национальной безопасности и обороны,
→ по меньшей мере 2 мдрд грн направить на гуманитарное разминирование,
→ исключить предложение перевести счета в банках больниц в Казначейство,
→ ввести грейдовую систему оплаты труда для Аппарата Верховной Рады с 1 апреля 2025 года,
→ ограничить выплату пенсий "чернобыльцам" и доплат неработающим пенсионерам в зоне отселения: их будут получать только те, кто жил в зоне отчуждения с 1986 по 1993 год. Это позволит уменьшить выплаты на 15 млрд грн,
→ пересмотреть идею введения в 2025 году премирования судей местных судов и соответственно пересмотреть расходы на их обеспечение,
→ рассмотреть возможность выделения финансирования (4,8 млрд грн) на новые пассажирские вагоны,
→ рассмотреть возможность направить 4% НДФЛ в бюджеты в ОТГ и одновременно отказаться от субвенции из государственного бюджета областным бюджетам на компенсацию разницы в тарифах на коммунальные услуги,
→ определиться с целесообразностью перечисления в государственный бюджет реверсной дотации из местных бюджетов, то есть оставить 12,9 млрд грн бюджетам местного самоуправления.
В то же время, комитет отклонил поправки к законопроекту о госбюджете, которыми предлагалось отказаться от увеличения расходов на выплату заработных плат работникам прокуратуры на 37% или почти на 3 млрд грн, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
- 13 сентября правительство одобрило проект госбюджета на 2025 год. Расходы бюджета планируют на уровне почти 3,94 трлн грн, а финансирование сектора безопасности и обороны вырастет с 2,18 до 2,22 трлн грн, что составляет 26,3% от прогнозируемого ВВП страны.
- Одобренная правительством Бюджетная декларация на 2025-2027 годы подразумевает отказ от повышения минимальных социальных стандартов. Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев назвал это "чрезмерно жесткой мерой".