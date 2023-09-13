В бюджет на 2024 год заложат новую систему оплаты труда госслужащих

В проект государственного бюджета на 2024 год правительство закладывает новую систему оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей. Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов заявил в эфире телемарафона.

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"Мы рассчитываем, что это заработает с 1 января. В проекте государственного бюджета на 2024 год уже предусмотрена эта грейдовая система", – сказал Немчинов.

Грейдинг (от английского grade – степень, класс, ранг, уровень) – это система проведения оценки и ранжирования должностей, в результате чего должности распределяют по группам, или по грейдам, в соответствии с их ценностью для предприятий с целью создания наиболее эффективной системы мотивирования персонала.



Система грейдов как инновационная форма оплаты труда впервые появилась около 50 лет назад в США по заказу государственных структур. Она имела целью учесть уровень ответственности, уникальность опыта, знаний и навыков, результативность деятельности каждого работника предприятия.

Сейчас структура оплаты труда состоит из мизерного, по словам министра, должностного оклада и ряда надбавок, начислений и премий.

"Мы хотим перевернуть эту пирамиду, поставить ее на основу. То есть, чтобы 70% зарплаты составлял должностной оклад, который будет классифицирован по 27 позициям", – отметил министр.

По его словам, грейдовая система исключит привязку к фонду оплаты труда, не предусмотренные законодательством надбавки будут отменены, останется выслуга лет – ее уровень урегулируют законом.

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"Фактически премиальные выплаты уже превращены в часть заработной платы. Особенно это касается самых низких должностей, категории "В", прежде всего в местных государственных администрациях, аппаратах судов, территориальных органах исполнительной власти, где часто это на грани минимальной оплаты труда", – пояснил Немчинов.

По его словам, руководители намеренно держат значительную часть должностей вакантными, чтобы иметь возможность распределить средства, идущие на оплату труда, между работниками в виде так называемых премий.

Система оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей предполагает усиление роли должностного оклада. Согласно ей оклад служащего самого низшего ранга не может быть меньше размера минимальной заработной платы.

Верховная Рада 28 июля поддержала в первом чтении законопроект №8222 о реформе оплаты труда государственных служащих. Кабмин ожидает, что до конца года закон будет принят.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что новая система оплаты труда государственных служащих, которую планируют ввести в Украине, поможет устранить злоупотребления при начислениях дополнительных выплат и премий.