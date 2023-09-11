Почти 90% компаний повысят зарплаты своим работникам в следующем году – данные опроса

В 2024 году подавляющее большинство опрошенных компаний, а именно 87%, повысят заработную плату своим сотрудникам. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА).

Из них 46% планируют повышение до 10%, а 41% – от 10% до 20%. Только 1% компаний будут сокращать уровень заработной платы и 12% планируют оставить его без изменений.

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В прошлом году к повышению зарплат прибегали 73% руководителей компаний.

Новых людей в следующем году планируют нанимать 2 из 5 СЭО. В прошлом году этот показатель был вдвое меньше. В то же время, около половины компаний, а именно 48% оставят команду без изменений, и 12% планируют сокращение штата.

В исследовании "Прогнозы бизнеса на 2024 год" принял участие 91 топ-менеджер компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации. Опрос проводился с 26 августа по 4 сентября 2023 года.