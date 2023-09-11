Майже 90% компаній підвищать зарплати своїм працівникам наступного року – дані опитування

У 2024 році переважна більшість опитаних компаній, а саме 87%, підвищать заробітну плату своїм співробітникам. Про це свідчать дані опитування, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА).

З них 46% планують підвищення до 10%, а 41% – від 10% до 20%. Тільки 1% компаній скорочуватимуть рівень заробітної плати, і 12% планують залишити його без змін.

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Минулого року до підвищення зарплат вдавались 73% керівників компаній.

Нових людей наступного року планують наймати 2 з 5 СЕО. Минулого року цей показник був вдвічі меншим. Водночас близько половини компаній, а саме 48% залишать команду без змін, і 12% планують скорочення штату.

В дослідженні "Прогнози бізнесу на 2024 рік" взяв участь 91 топменеджер компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації. Опитування проводилося з 26 серпня до 4 вересня 2023 року.