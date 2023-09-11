Бізнес очікує наступного року курс долара не вище 41 грн

Керівники компаній у бюджетах на 2024 рік закладають вартість валюти в середньому на рівні 41 грн/$. На 2023 рік бізнеси закладали 43 грн/$, а у 2021-2022 роках – 29 грн/$. Про це свідчать дані опитування, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА).

58% опитаних компаній прогнозують позитивну динаміку розвитку свого бізнесу у 2024 році. Водночас 29% директорів розраховують у 2024 році втримати бізнес-показники на рівні попереднього року, а 13% прогнозують негативну динаміку (торік таких було 25%).

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Компанії покращують прогнози фінансових показників. Більшість керівників очікують зростання доходів у 2024 році: 72% розраховують на приріст у гривні, 55% – у натуральному виразі. Торік таких було 58% та 43% відповідно.

Зокрема, 35% опитаних підприємців очікують зростання доходів у гривні до 10% і 25% – на 11-20%. Падіння доходів у гривні прогнозують 16%, у натуральному виразі – 17%.

У дослідженні "Прогнози бізнесу на 2024 рік" взяв участь 91 топменеджер компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації. Опитування проводилося з 26 серпня до 4 вересня 2023 року.

Нацбанк утримує фіксований офіційний курс гривні на рівні 36,57 грн/$ з кінця липня 2022 року. На готівковому ринку цього року курс стабілізувався на рівні до 38 грн/$, тоді як торік він знижувався до 39 грн/$ і навіть більше.

На початку року бізнес очікував посилення девальвації курсу національної валюти. Середнє значення обмінного курсу за 12 місяців становило 42,59 грн/$.