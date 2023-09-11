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У Мінфіні прогнозують долар по 41,4 грн наступного року

Этот материал также доступен на русском
11.09.2023, 12:50
У Мінфіні прогнозують долар по 41,4 грн наступного року - Фото
Сергій Марченко (Фото - Мінфін)

Міністр фінансів Сергій Марченко  заявив про стурбованість зміцненням гривні та розраховує на послаблення курсу до 41,4 грн/$. Про це він повідомив на зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією "EBA Global Outlook: Нова економіка України", передає Інтерфакс-Україна.

"Нас непокоїть зміцнення гривні... Наступного року передбачаємо курс 41,4 грн/$", – сказав він.

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Міністр уточнив, що йдеться про прогноз Мінекономіки та інших уповноважених структур, на які орієнтується Мінфін. За його словами, йдеться про середньорічний курс.

Говорячи про стурбованість зміцненням гривні, глава Мінфіну наголосив, що для цього "немає жодних фундаментальних факторів". За його словами, це мінус для експортно орієнтованого бізнесу та загалом для економіки країни. Марченко додав, що "експорт не зростає взагалі", тоді як ситуація з імпортом зворотна.

Водночас міністр уточнив, що не виступає за якусь різку девальвацію.

Нацбанк утримує фіксований офіційний курс гривні на рівні 36,57 грн/$ з кінця липня 2022 року. На готівковому ринку цього року курс стабілізувався на рівні до 38 грн/$, тоді як торік він знижувався до 39 грн/$ і навіть більше.

Наталія Софієнко
Сергій Марченкокурс долара СШАпрогноз курсу
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