В Минфине прогнозируют доллар по 41,4 грн в следующем году

Министр финансов Сергей Марченко заявил об обеспокоенности укреплением гривни и рассчитывает на ослабление курса до 41,4 грн/$. Об этом он сообщил на встрече с Европейской Бизнес Ассоциацией "EBA Global Outlook: Новая экономика Украины", передает Интерфакс-Украина.

"Нас беспокоит укрепление гривни... В следующем году предусматриваем курс 41,4 грн/1", – сказал он.

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Министр уточнил, что речь идет о прогнозе Минэкономики и других уполномоченных структур, на которые ориентируется Минфин. По его словам, говорится о среднегодовом курсе.

Говоря об обеспокоенности укреплением гривни, глава Минфина подчеркнул, что для этого "нет никаких фундаментальных факторов". По его словам, это минус для экспортно ориентированного бизнеса и в целом для экономики страны. Марченко добавил, что "экспорт не растет вообще", в то время как ситуация с импортом обратная.

В то же время министр уточнил, что не выступает за какую-то резкую девальвацию.

Нацбанк удерживает фиксированный официальный курс гривни на уровне 36,57 грн/$ с конца июля 2022 года. На наличном рынке в текущем году курс стабилизировался на уровне до 38 грн/$, тогда как в прошлом году он снижался до 39 грн/$ и даже больше.