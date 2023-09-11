В Минфине прогнозируют доллар по 41,4 грн в следующем году
Министр финансов Сергей Марченко заявил об обеспокоенности укреплением гривни и рассчитывает на ослабление курса до 41,4 грн/$. Об этом он сообщил на встрече с Европейской Бизнес Ассоциацией "EBA Global Outlook: Новая экономика Украины", передает Интерфакс-Украина.
"Нас беспокоит укрепление гривни... В следующем году предусматриваем курс 41,4 грн/1", – сказал он.
Министр уточнил, что речь идет о прогнозе Минэкономики и других уполномоченных структур, на которые ориентируется Минфин. По его словам, говорится о среднегодовом курсе.
Говоря об обеспокоенности укреплением гривни, глава Минфина подчеркнул, что для этого "нет никаких фундаментальных факторов". По его словам, это минус для экспортно ориентированного бизнеса и в целом для экономики страны. Марченко добавил, что "экспорт не растет вообще", в то время как ситуация с импортом обратная.
В то же время министр уточнил, что не выступает за какую-то резкую девальвацию.
Нацбанк удерживает фиксированный официальный курс гривни на уровне 36,57 грн/$ с конца июля 2022 года. На наличном рынке в текущем году курс стабилизировался на уровне до 38 грн/$, тогда как в прошлом году он снижался до 39 грн/$ и даже больше.
- В начале года бизнес ожидал усиления девальвации курса национальной валюты. Среднее значение обменного курса за 12 месяцев составило 42,59 грн/$.
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