Через год доллар будет по 42,59 грн — прогноз бизнеса

Бизнес ожидает усиления девальвации курса национальной валюты. Среднее значение обменного курса через 12 месяцев — 42,59 грн/$ (в ІІІ квартале 2022 года — 41,93 грн/$). Об этом свидетельствуют данные опроса руководителей по деловой активности своих компаний, который Национальный банк провел в ІV квартале 2022 года.

Существенно (до 30,3%) возросла доля респондентов, считающих, что обменный курс национальной валюты в последующие 12 месяцев будет колебаться в пределах 42,00-44,0 грн/$ (в III квартале 2022 года — 18,7%), при этом почти вдвое сократилась доля тех, кто ожидает курс национальной валюты в пределах 38,00-40,00 грн/$).

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Также предприниматели ослабили негативные ожидания динамики объемов производства товаров и услуг в Украине. На фоне ухудшения девальвационных ожиданий смягчились оценки инфляции.

В IV квартале 2022 года ожидаемая годовая инфляция составила 23,3% по сравнению с 25,2% в прошлом квартале. 71,8% опрошенных предприятий считают, что инфляция в последующие 12 месяцев не превысит 30%.

По мнению 89,2% респондентов, наиболее значимым проинфляционным фактором остаются военные действия. Существенно усилилось влияние фактора "издержки на производство".

Доля респондентов, ожидающих, что инфляция не превысит 20%, выросла до 37,6% с 28,3% в предварительном опросе.

Индекс ожиданий деловой активности потерял 0,6 пункта и опустился до 42,1 в декабре 2022 года из-за блекаута и падения уровня доходов украинцев.

Наталія Софієнко

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