UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Через год доллар будет по 42,59 грн — прогноз бизнеса

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2023, 09:27
Через год доллар будет по 42,59 грн — прогноз бизнеса - Фото
Доллар, валюта (Фото: Pexels)

Бизнес ожидает усиления девальвации курса национальной валюты. Среднее значение обменного курса через 12 месяцев — 42,59 грн/$ (в ІІІ квартале 2022 года — 41,93 грн/$). Об этом свидетельствуют данные опроса руководителей по деловой активности своих компаний, который Национальный банк провел в ІV квартале 2022 года.

Существенно (до 30,3%) возросла доля респондентов, считающих, что обменный курс национальной валюты в последующие 12 месяцев будет колебаться в пределах 42,00-44,0 грн/$ (в III квартале 2022 года — 18,7%), при этом почти вдвое сократилась доля тех, кто ожидает курс национальной валюты в пределах 38,00-40,00 грн/$).

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Также предприниматели ослабили негативные ожидания динамики объемов производства товаров и услуг в Украине. На фоне ухудшения девальвационных ожиданий смягчились оценки инфляции.

В IV квартале 2022 года ожидаемая годовая инфляция составила 23,3% по сравнению с 25,2% в прошлом квартале. 71,8% опрошенных предприятий считают, что инфляция в последующие 12 месяцев не превысит 30%.

По мнению 89,2% респондентов, наиболее значимым проинфляционным фактором остаются военные действия. Существенно усилилось влияние фактора "издержки на производство".

Доля респондентов, ожидающих, что инфляция не превысит 20%, выросла до 37,6% с 28,3% в предварительном опросе.

Наталія Софієнко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
НБУ курс гривни курс доллара ожидания бизнеса
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 