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Блекауты и падение доходов украинцев ухудшили ожидания бизнеса — индекс НБУ

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2023, 15:37
Блекауты и падение доходов украинцев ухудшили ожидания бизнеса — индекс НБУ - Фото
Фото: depositphotos.com

Индекс ожиданий деловой активности потерял 0,6 пункта и опустился до 42,1 в декабре 2022 года. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса НБУ.  

На падение индекса повлияло ужесточение негативных последствий активных боевых действий, риск дальнейших терактов против критической инфраструктуры, продолжительное ее восстановление, сокращение производства, снижение реальных доходов населения, объясняют в Нацбанке. 

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Предприятия промышленности ухудшили негативные оценки экономических перспектив из-за перебоев с энергоснабжением: секторальный индекс в декабре снизился до 43,4 по сравнению с 44,1 в ноябре.   

Предприятия строительства дали самые пессимистические среди других секторов экономики оценки своей деятельности из-за низкого спроса на жилье, роста производственных затрат, перебоев с энергоснабжением и сезонного фактора: секторальный индекс составил 35,6 (в ноябре – 41). 

Предприятия торговли в декабре усилили негативные оценки своей экономической деятельности на фоне отключения электроэнергии и ослабления потребительского спроса вследствие сокращения доходов населения: секторальный индекс снизился до 42,1 по сравнению с 45,2 в ноябре.   

Предприятия сферы услуг несколько смягчили, но сохранили пессимистические оценки своих экономических результатов ввиду невозможности налаживания полноценной логистики и слабого спроса: секторальный индекс составил 41,8 по сравнению с 40 в ноябре.   

Предприятия всех секторов настроены на дальнейшее сокращение общей численности работников. 

Блекауты и падение доходов украинцев ухудшили ожидания бизнеса — индекс НБУ

НБУ проводил опрос 433 предприятий с 5 по 22 декабря 2022 года.  

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Роман Бриль
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