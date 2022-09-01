UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Релокация предприятий возвращает оптимизм в промышленность – индекс ожиданий НБУ

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2022, 13:45
Релокация предприятий возвращает оптимизм в промышленность – индекс ожиданий НБУ - Фото
Фото: depositphotos.com

Индекс ожиданий деловой активности вырос до 44,1 пункта в августе с 43,6 в июле. Об этом говорится в ежемесячном опросе бизнеса Национальным банком.  

Неопределенность с продолжительностью войны и связанное с этим ухудшение инфляционных ожиданий, дальнейшее разрушение производственных мощностей и инфраструктуры, значительная вынужденная миграция населения внутри страны сдерживают возобновление экономической активности предприятий всех секторов экономики, указано в отчете. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Предприятия промышленности улучшили оценки экономических перспектив , учитывая релокацию части предприятий в более безопасные регионы, постепенное налаживание цепей поставки и адаптацию к новым условиям. Секторальный индекс в августе составил 46,7 по сравнению с 43,1 в июле. Впервые за последние месяцы предприятия ожидали увеличения объемов производимой продукции и были менее пессимистичны по поводу объемов новых заказов на продукцию, в том числе экспортных.  

Предприятия сектора строительства также усилили в августе оценки своей деятельности благодаря благоприятным сезонным условиям и восстановлению строительства жилых и нежилых зданий. Секторальный индекс составил 41,2 (в июле – 35). Снизился пессимизм в ожиданиях объемов строительства и объемов новых заказов, а также объемов закупки сырья и материалов.  

Предприятия торговли в августе незначительно ухудшили ожидания своей экономической деятельности, однако все еще находятся ближе к нейтральному уровню. Секторальный индекс составил 47,4 по сравнению с 48,7 в июле. Респонденты ожидают уменьшение объемов товарооборота, остаются сдержанными относительно объемов закупки товаров для продажи, указывают на уменьшение остатков товаров для продажи и ограничения поставки нового товара. Предприятия торговли и дальше настроены на снижение торговой маржи.  

Предприятия сферы услуг имели самые сдержанные оценки среди других секторов экономики, учитывая дальнейшее повреждение транспортной инфраструктуры, слабый спрос и потерю заказов. Секторальный индекс ухудшился до 39,6 с 41,9 в июле. Респонденты ожидают уменьшения объемов предоставленных услуг, объемов новых заказов и услуг в процессе выполнения, ослабили ожидания повышения тарифов на собственные услуги.  

Предприятия всех участвующих в опросах секторов сохраняют высокие ожидания по подорожанию своей продукции/услуг на фоне усиления ожиданий роста цен на сырье и товары поставщиков.  

Оценки занятости остаются сдержанными. Предприятия всех секторов не ожидают увеличения общей численности работников. В то же время предприятия промышленности и строительства отметили некоторое повышение спроса на персонал. 

Релокация предприятий возвращает оптимизм в промышленность – индекс ожиданий НБУ

НБУ проводил ежемесячный опрос 429 предприятий с 4 по 23 августа 2022 года. Нацбанк ежемесячно рассчитывает индекс ожиданий деловой активности, за исключением вынужденного перерыва в марте-мае этого года. 

 Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем 

Роман Бриль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нацбанк ожидания бизнеса индекс ожиданий релокация бизнеса
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 