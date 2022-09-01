Релокация предприятий возвращает оптимизм в промышленность – индекс ожиданий НБУ

Индекс ожиданий деловой активности вырос до 44,1 пункта в августе с 43,6 в июле. Об этом говорится в ежемесячном опросе бизнеса Национальным банком.

Неопределенность с продолжительностью войны и связанное с этим ухудшение инфляционных ожиданий, дальнейшее разрушение производственных мощностей и инфраструктуры, значительная вынужденная миграция населения внутри страны сдерживают возобновление экономической активности предприятий всех секторов экономики, указано в отчете.

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Предприятия промышленности улучшили оценки экономических перспектив , учитывая релокацию части предприятий в более безопасные регионы, постепенное налаживание цепей поставки и адаптацию к новым условиям. Секторальный индекс в августе составил 46,7 по сравнению с 43,1 в июле. Впервые за последние месяцы предприятия ожидали увеличения объемов производимой продукции и были менее пессимистичны по поводу объемов новых заказов на продукцию, в том числе экспортных.

Предприятия сектора строительства также усилили в августе оценки своей деятельности благодаря благоприятным сезонным условиям и восстановлению строительства жилых и нежилых зданий. Секторальный индекс составил 41,2 (в июле – 35). Снизился пессимизм в ожиданиях объемов строительства и объемов новых заказов, а также объемов закупки сырья и материалов.

Предприятия торговли в августе незначительно ухудшили ожидания своей экономической деятельности, однако все еще находятся ближе к нейтральному уровню. Секторальный индекс составил 47,4 по сравнению с 48,7 в июле. Респонденты ожидают уменьшение объемов товарооборота, остаются сдержанными относительно объемов закупки товаров для продажи, указывают на уменьшение остатков товаров для продажи и ограничения поставки нового товара. Предприятия торговли и дальше настроены на снижение торговой маржи.

Предприятия сферы услуг имели самые сдержанные оценки среди других секторов экономики, учитывая дальнейшее повреждение транспортной инфраструктуры, слабый спрос и потерю заказов. Секторальный индекс ухудшился до 39,6 с 41,9 в июле. Респонденты ожидают уменьшения объемов предоставленных услуг, объемов новых заказов и услуг в процессе выполнения, ослабили ожидания повышения тарифов на собственные услуги.

Предприятия всех участвующих в опросах секторов сохраняют высокие ожидания по подорожанию своей продукции/услуг на фоне усиления ожиданий роста цен на сырье и товары поставщиков.

Оценки занятости остаются сдержанными. Предприятия всех секторов не ожидают увеличения общей численности работников. В то же время предприятия промышленности и строительства отметили некоторое повышение спроса на персонал.

НБУ проводил ежемесячный опрос 429 предприятий с 4 по 23 августа 2022 года. Нацбанк ежемесячно рассчитывает индекс ожиданий деловой активности, за исключением вынужденного перерыва в марте-мае этого года.

1 июля НБУ возобновил опрос ожиданий бизнеса.

Индекс ожиданий деловой активности вырос в июле до 43,6 против 41,3 в июне.

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Роман Бриль

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