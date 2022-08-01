Бизнес приспосабливается к войне и повышает ожидания перспектив – индекс НБУ

Бизнес адаптируется к условиям работы во время войны и несколько улучшил оценку перспектив своей экономической деятельности. Индекс ожиданий деловой активности вырос в июле до 43,6 против 41,3 в июне, говорится в отчете Нацбанка.

Показатель индекса все еще находится ниже нейтрального уровня в 50 пунктов, что свидетельствует об общих негативных ожиданиях бизнеса по всем секторам экономики.

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"Усиление интенсивности боевых действий, нарушение производственных и логистических путей, разрушение активов и инфраструктуры, высокие цены на энергоносители и сокращение спроса откладывают возобновление роста экономической активности во всех секторах экономики", – объясняют в НБУ.

Предприятия промышленности сохранили негативные оценки экономических перспектив из-за нарушения производственных и логистических цепочек, разрушения мощностей и инфраструктуры, временной оккупации части территорий. Секторный индекс в июле составил 43,1 против 43,7 в июне. Сохранились слабые ожидания относительно объемов произведенной продукции и объемов новых заказов на продукцию, ухудшились ожидания относительно новых экспортных заказов.

Предприятия сектора строительства в июле ослабили оценки экономических результатов своих предприятий, несмотря на сезонные благоприятные условия и принятие правительством ряда постановлений по улучшению деятельности сектора. Секторный индекс составил 35 (в июне – 40,1). Ожидания респондентов по объемам строительства, новым заказам, закупке сырья и материалов, а также доступности подрядчиков были отрицательными.

Предприятия торговли, несмотря на сложности, адаптируются к новым условиям и улучшают ожидания своей экономической деятельности: секторный индекс приблизился к нейтральному уровню и составил 48,7 по сравнению с 43,4 в июне. Респонденты настроены на увеличение объемов товарооборота, но сдержанно оценили объемы закупок товаров для продажи.

Предприятия сферы услуг несколько улучшили, однако оставили пессимистичными оценки своих экономических результатов: секторный индекс составил 41,9 (в июне – 37,7). Негативным ожиданиям способствовали продолжение интенсивных боевых действий, повреждение транспортной инфраструктуры, сокращение спроса и потеря заказов.

Предприятия всех участвующих в опросе секторов экономики прогнозировали более низкие темпы роста цен на собственную продукцию/услуги на фоне замедления роста цен на сырье и товары поставщиков.

Оценки занятости остаются пессимистическими. Респонденты предприятий всех видов деятельности продолжают ожидать уменьшения количества работников, больше всего в секторе строительства. Предприятия торговли и сферы услуг отметили некоторое повышение спроса на персонал.

НБУ проводил ежемесячный опрос 420 предприятий с 4 по 22 июля 2022 года. Нацбанк ежемесячно рассчитывает индекс ожиданий деловой активности, за исключением вынужденного перерыва в марте-мае этого года.

1 июля НБУ возобновил опрос ожиданий бизнеса.

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Роман Брыль

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