Пессимизм как в первый месяц пандемии: НБУ возобновил опрос ожиданий бизнеса

Несмотря на войну, экономика Украины продолжает работать на уровне марта 2020 года, первого месяца начала пандемии Covid-19. Об этом свидетельствуют данные индекса ожиданий деловой активности, публикацию которого Национальный банк возобновил после трехмесячного перерыва.

За июнь 2022 года значение индекса составило 41.3 при равновесном значении 50.0.

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Бизнес всех секторов в июне негативно оценил перспективы своей деятельности, учитывая продолжение интенсивных боевых действий в войне с Россией, разрушенные мощности и цепи поставок, блокирование портов и повреждение транспортной инфраструктуры, удорожание энергоносителей и рост производственных затрат предприятий, ухудшение инфляционных ожиданий.

Промышленные предприятия дали негативные оценки своих перспектив из-за разрушения промышленных мощностей, сокращением спроса, потери заказов и нарушения логистических связей. Секторный индекс составил 43.7. Респонденты ожидают сокращения объемов производимой продукции и объемов новых заказов, в том числе экспортных.

Строительные компании в июне несколько возобновили работу после фактической остановки строительства в начале войны, однако все еще пессимистически оценивают перспективы своей деятельности: секторный индекс составил 40.1. Ожидания респондентов относительно объемов строительства, новых заказов, а также закупки сырья и материалов были отрицательными.

Предприятия торговли также продемонстрировали негативные ожидания, учитывая проблемы с логистикой, потерю рынков сбыта и уничтожение товарных складов: секторный индекс составил 43.4. Респонденты настроены на уменьшение объемов товарооборота и снижение объемов закупки товаров для продажи. Предприятия сектора настроены на сокращение торговой маржи.

Предприятия сферы услуг дали пессимистическую оценку своих экономических результатов: секторный индекс составил 37.7. На это влияли повреждения транспортной инфраструктуры и логистики, закрытие воздушного пространства, разрушение объектов сферы услуг и снижение спроса.

Предприятия всех участвующих в опросе секторов экономики прогнозировали рост цен на собственную продукцию/услуги на фоне существенного удорожания сырья, материалов и товаров поставщиков.

Оценки занятости также были пессимистическими. Респонденты всех секторов ожидали сокращения численности работников в результате мобилизации и миграции персонала.

НБУ проводил опрос 417 предприятий с 2 по 21 июня 2022 года. Горизонт опроса: анализ показателей деятельности предприятий в июне.

1 февраля 2022 года угроза военного конфликта обвалила ожидания бизнеса.

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Роман Брыль

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