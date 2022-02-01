Угроза военного конфликта обвалила ожидания бизнеса – индекс НБУ

Индекс ожиданий деловой активности резко опустился на 8,1 пункта – до 40,5 пункта в январе, что является самым низким его значением за последние 12 месяцев. Об этом говорится в ежемесячном отчете НБУ.

На уровень ожиданий предприятий всех секторов экономики влияли рост вероятности военного конфликта, повышение цен на энергоносители в мире, ухудшение эпидемической ситуации и традиционное для начала года ослабление деловой активности, объясняют в Нацбанке.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Предприятия промышленности снизили оценки результатов деятельности и перспектив своего развития: в январе секторный индекс упал до 42,9 с 49 в декабре. Респонденты ухудшили оценки объемов изготовленной продукции и объемов новых заказов на продукцию, в том числе экспортных.

Ожидания предприятий торговли также ухудшились: секторный индекс составил в январе 40,7 по сравнению с 49,6 в декабре. Предприятия ожидают замедления товарооборота и уменьшения объемов закупок товаров для продажи. Респонденты сектора и дальше настроены на снижение торговой маржи и роста остатков товаров для продажи.

Предприятия сферы услуг третий месяц ожидают ухудшения своих экономических результатов: в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией секторный индекс снизился до 39,5 с 47,8 в предыдущем месяце. Респонденты настроены на уменьшение объема предоставляемых услуг, новых заказов и услуг в процессе выполнения.

В результате сезонного сокращения экономической активности и значительного количества нерабочих дней секторный индекс предприятий строительства в январе снизился до 33 с 47,2 в декабре 2021 года. Респонденты прогнозировали существенное уменьшение объемов строительства, новых заказов и, как следствие, уменьшение объема закупки сырья и материалов.

Предприятия всех секторов экономики прогнозировали дальнейший рост цен на собственную продукцию/услуги на фоне существенного удорожания сырья, материалов и товаров поставщиков.

Респонденты всех секторов, кроме торговли, ожидали сокращения численности работников.

НБУ проводил ежемесячный опрос 408 предприятий в период 5-24 января 2022 года.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.