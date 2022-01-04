Бизнес резко ухудшил оценку своих перспектив из-за роста цен на энергоресурсы – индекс НБУ

Индекс ожиданий деловой активности опустился до 48,6 в декабре с 49,8 в ноябре. Впервые с января 2021 года все секторные индексы опустились ниже нейтрального уровня, говорится в ежемесячном отчете НБУ.

Стремительное повышение цен на энергоносители, дефицит сырьевых товаров, увеличение производственных затрат, рост угрозы развития военного конфликта, усложнение мировой эпидемической ситуации ухудшили оценки всех участвующих в опросах предприятий, отмечает Нацбанк.

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Предприятия промышленности впервые за семь месяцев дали пессимистические оценки результатов деятельности и перспектив своего развития: в декабре секторный индекс составил 49 (в ноябре – 50.7). Респонденты ожидают сокращения объема новых экспортных заказов и объема незавершенного производства. В то же время они сохранили положительные оценки объемов изготовленной продукции и объемов новых заказов на продукцию.

Ожидания предприятий торговли также ухудшились и опустились ниже нейтрального уровня: до 49.6 по сравнению с 50 в ноябре. Предприятия ожидали роста остатков товаров для продаж и объема закупки товаров на уровне предыдущего месяца. Респонденты сектора и дальше настроены на снижение торговой маржи. Учитывая сезонное увеличение спроса, респонденты сохранили оптимистичные ожидания относительно объема товарооборота.

Предприятия сферы услуг второй месяц подряд ожидали ухудшения своих экономических результатов: секторный индекс снизился до 47.8 с 48.8 в ноябре. Респонденты прогнозировали уменьшение объема новых заказов и не ожидали изменения объема предоставленных услуг. В то же время, они настроены на увеличение объема услуг в процессе выполнения.

Предприятия строительства наиболее пессимистично настроены на результаты своей деятельности: секторный индекс снизился до 47.2 с 50.4 в ноябре в результате сезонного сокращения экономической активности и сужения инвестиционного спроса. Респонденты ожидали уменьшения объема новых заказов и, как следствие, уменьшения объема закупки сырья и материалов.

Предприятия всех секторов экономики прогнозируют дальнейший рост цен на собственную продукцию/услуги на фоне удорожания сырья, материалов и товаров поставщиков.

Общие оценки по занятости ухудшились: увеличения численности работников ожидали только предприятия торговли.

НБУ проводил ежемесячный опрос 405 предприятий в период 6-23 декабря.

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Роман Брыль

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