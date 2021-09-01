Ожидания бизнеса вернулись на докоронакризисный уровень – индекс НБУ

Индекс ожиданий деловой активности вырос в августе до 53,4 пункта, что является самым высоким его значением с октября 2019 года. Впервые за два года улучшения ожидают предприятия всех секторов экономики, сообщает пресс-служба НБУ.

Рост индекса вызван высоким потребительским спросом, благоприятной внешней конъюнктурой, ростом бюджетных расходов на развитие инфраструктуры и оживлением инвестиционной деятельности. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Предприятия промышленности четвертый месяц подряд положительно оценивают свои экономические результаты: секторный индекс в августе вырос до 54,3 пункта (в июле – 51,9 пункта).

Как и в предыдущие месяцы, респонденты ожидали роста объемов произведенной продукции, новых заказов на продукцию, в том числе экспортных. Усилились ожидания относительно подорожания собственной продукции и цен на сырье и материалы. Впервые за последние полтора года сектор промышленности готов нанимать новых работников.

Строительные компании продолжают сохранять оптимизм относительно своих экономических результатов, несмотря на падение секторного индекса с 55,6 пунктов в июле до 53 пункта в августе.

Респонденты положительно оценивают динамику объемов строительства и новых заказов, ожидают роста стоимости услуг подрядчиков, и не готовы поднимать цену на свою продукцию и услуги. Третий месяц подряд предприятия строительства нанимают новых работников.

Индекс ожиданий в сфере торговли впервые с апреля 2021 года перешагнул нейтральную отметку и вырос до 51,1 пункта.

Респонденты продолжили улучшать свои ожидания относительно товарооборота и объема закупки товаров для продажи. На фоне усиления ожиданий по повышению закупочных цен, предприятия сектора сохраняют высокие оценки по росту стоимости товаров, закупленных для продажи.

Предприятия сферы услуг четвертый месяц подряд оптимистично настроены относительно своих экономических перспектив: секторный индекс вырос августе на 4 пункта до 54,1 пункта.

Респонденты положительно оценивают объемы оказанных услуг, новых заказов и услуг в процессе выполнения. Настроены повышать цены и тарифы на собственные услуги.

НБУ проводил ежемесячный опрос 322 предприятия в период 5-25 августа.

Роман Брыль

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