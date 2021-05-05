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Карантин обвалил индекс ожиданий деловой активности – НБУ

05.05.2021, 15:04
Карантин обвалил индекс ожиданий деловой активности – НБУ - Фото
Фото: depositphotos.com

Индекс ожиданий деловой активности НБУ опустился ниже нейтрального уровня до 46,9 пунктов в апреле, по сравнению с 51,4 пунктом в марте. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка. 

Падение индекса вызвано усилением карантинных ограничений, ростом неопределенности бизнеса и ослаблением деловой активности предприятий, говорится в сообщении.

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Наиболее существенно ухудшили ожидания результатов своей деятельности предприятия сферы услуг: падение секторального индекса на 8,4 п.п. до 43 пунктов.  Респонденты ожидают сокращение объемов предоставляемых услуг и заказов в процессе выполнения. Компании сектора планируют сокращать персонал и повышать тарифы на предоставляемые услуги.

Промышленные компании, после двух месяцев оптимизма, вновь ухудшили ожидания относительно результатов деятельности своих предприятий (падение индекса на 2,5 п.п. до 49,8 пунктов). Компании ожидают значительного роста цен на сырье и материалы, а также готовятся увольнять рабочих.

В то же время, промышленные компании сохраняют позитивные оценки относительно увеличения объемов производства продукции и роста числа заказов. Объемы новых экспортных заказов, по оценкам респондентов, останутся на текущем уровне.

Падение индекса ожиданий среди предприятий сферы торговли составил 3,3 п.п. до 48,9 пунктов. Респонденты сектора ожидают сокращения объемов закупок товаров для продажи, роста закупочных цен и уменьшения размера торговой маржи.

Торговые компании не планируют увольнять персонал и прогнозируют незначительной рост товарооборота.

Несмотря на общее ухудшение ожиданий в других секторах, индекс ожиданий деловой активности предприятий строительства, впервые с сентября 2019 года, пересек нейтральный уровень и составил 51,5 пунктов (40,6 пункта в марте).

Строительные компании ожидают увеличения объемов проведенных строительных работ, новых заказов, закупок услуг подрядчиков, сырья и материалов. Также ожидается рост цен на собственную продукцию из-за увеличения стоимости услуг подрядчиков. Строительные компании планируют увеличивать численность работников.

НБУ проводил ежемесячный опрос с 5 по 23 апреля. Было опрошено 297 предприятий.

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Роман Брыль
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Национальный банк Украины Индекс ожиданий деловой активности
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