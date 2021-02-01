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Хуже было только в апреле. Январский локдаун усилил пессимистические настроения бизнеса

01.02.2021, 16:33
Хуже было только в апреле. Январский локдаун усилил пессимистические настроения бизнеса - Фото
Фото: depositphotos.com

Бизнес значительно ухудшил оценки экономического состояния своих предприятий и перспектив их деятельности в ответ на усиление карантинных ограничений в январе. Об этом свидетельствует падение на 7,9 пунктов до 37,6 пунктов индекса ожиданий деловой активности за январь 2021 года, опубликованный Национальным банком Украины. 

Показатель индекса в декабре 2020 года находился на отметке в 45,5 пункта, напоминают в НБУ. С марта 2020 года индекс стабильно находится ниже средневзвешенного уровня в 50 пунктов. В апреле индекс опустился ниже 30 пунктов.

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Наиболее негативные последствия январского локдауна ощутили предприятия торговли. Секторальный индекс опустился до 33,3 пункта в январе против 48,5 в декабре. Торговые компании ожидают значительного сокращения товарооборота и ухудшения экономического результата.

Также усилили негативные ожидания и свои экономические перспективы компании из сферы услуг (падение секторального индекса до 39,7 в январе с 45,3 в декабре) и промышленные предприятия (падение до 38,6 с 44,6 пункта).

Наиболее низкие ожидания сохраняются среди строительных компаний: индекс сократился до 33,1 пункта после некоторого подъема в декабре до 39,1 пункта. Строительные компании прогнозируют значительное сокращения объемов строительства, уменьшение заказов и повышение стоимости услуг подрядчиков.

В целом, все сектора ожидают роста цен на продукцию, услуги, сырье и увеличение стоимости услуг поставщиков. Также во всех секторах ожидается сокращение персонала.

НБУ проводило ежемесячный опрос в период с 1 по 25 января. В опросе приняло участие 202 компании.

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Роман Брыль
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