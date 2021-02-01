Хуже было только в апреле. Январский локдаун усилил пессимистические настроения бизнеса
Бизнес значительно ухудшил оценки экономического состояния своих предприятий и перспектив их деятельности в ответ на усиление карантинных ограничений в январе. Об этом свидетельствует падение на 7,9 пунктов до 37,6 пунктов индекса ожиданий деловой активности за январь 2021 года, опубликованный Национальным банком Украины.
Показатель индекса в декабре 2020 года находился на отметке в 45,5 пункта, напоминают в НБУ. С марта 2020 года индекс стабильно находится ниже средневзвешенного уровня в 50 пунктов. В апреле индекс опустился ниже 30 пунктов.
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Наиболее негативные последствия январского локдауна ощутили предприятия торговли. Секторальный индекс опустился до 33,3 пункта в январе против 48,5 в декабре. Торговые компании ожидают значительного сокращения товарооборота и ухудшения экономического результата.
Также усилили негативные ожидания и свои экономические перспективы компании из сферы услуг (падение секторального индекса до 39,7 в январе с 45,3 в декабре) и промышленные предприятия (падение до 38,6 с 44,6 пункта).
Наиболее низкие ожидания сохраняются среди строительных компаний: индекс сократился до 33,1 пункта после некоторого подъема в декабре до 39,1 пункта. Строительные компании прогнозируют значительное сокращения объемов строительства, уменьшение заказов и повышение стоимости услуг подрядчиков.
В целом, все сектора ожидают роста цен на продукцию, услуги, сырье и увеличение стоимости услуг поставщиков. Также во всех секторах ожидается сокращение персонала.
НБУ проводило ежемесячный опрос в период с 1 по 25 января. В опросе приняло участие 202 компании.
- 2 октября НБУ сообщил, что индекс ожиданий деловой активности в сентябре вырос на 1,5 пункта до показателя 49,4 пункта.
- Индекс ожиданий деловой активности, после двух месяцев роста, в октябре опустился на 1,6 пункта до показателя 47,8 пункта, что свидетельствует о пессимистических ожиданиях бизнеса.
- В ноябре бизнес продолжил ухудшать ожидания относительно экономических результатов и перспектив деятельности: индекс ожиданий деловой активности снизился до 43,4 пунктов с 47,8 в октябре.
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