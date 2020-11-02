Индекс НБУ: бизнес ухудшил экономические ожидания. Оптимизм только в торговле
Индекс ожиданий деловой активности, после двух месяцев роста, в октябре опустился на 1,6 пункта до показателя 47,8 пункта, что свидетельствует о пессимистических ожиданиях бизнеса. Это уже шестой месяц кряду, когда показатель находится ниже отметки в 50 пунктов, сообщает Национальный банк Украины.
Предприятия сферы услуг ухудшили свои ожидания и настроены на сокращение объемов предоставляемых услуг на фоне роста уровня заболеваемости и более осторожного поведения потребителей. Индекс ожидания в сфере услуг сократился до 47,4 пункта в октябре с 52,2 в сентябре.
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Среди промышленных предприятий индекс ожидания опустился до 47,4 пунктов (50,1 в сентябре). Причина пессимизма в промышленном секторе – низкий инвестиционный спрос и неблагоприятная внешняя конъюнктура.
Наиболее пессимистически настроены строительные компании, что объясняется сезонным снижением деловой активности в секторе и неопределенностью на рынке недвижимости. Показатель индекса для отрасли в октябре – 32,5 пункта (33,5 в сентябре).
Торговля – единственный сектор, где превалируют оптимистические ожидания. Рост индекса до 52,5 пункта с 46,4 в сентябре. Предприятия торговли ожидают стабильного роста продаж до конца года.
В целом, бизнес настроен и в дальнейшем сокращать рабочие места, особенно в сфере строительства, резюмирует НБУ.
Нацбанк проводил опрос предприятий в период 5-23 октября. Опрошено 160 компаний.
- В апреле индекс ожиданий деловой активности впервые опустился до рекордно низкого уровня – 29.9. В марте он был 45.8.
- 2 сентября НБУ опубликовал индекс ожиданий деловой активности за август. Оптимизм вернулся только у сферу торговли.
- 2 октября НБУ сообщил, что индекс ожиданий деловой активности в сентябре вырос на 1,5 пункта до показателя 49,4 пункта.
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