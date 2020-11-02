Индекс НБУ: бизнес ухудшил экономические ожидания. Оптимизм только в торговле

Индекс ожиданий деловой активности, после двух месяцев роста, в октябре опустился на 1,6 пункта до показателя 47,8 пункта, что свидетельствует о пессимистических ожиданиях бизнеса. Это уже шестой месяц кряду, когда показатель находится ниже отметки в 50 пунктов, сообщает Национальный банк Украины.

Предприятия сферы услуг ухудшили свои ожидания и настроены на сокращение объемов предоставляемых услуг на фоне роста уровня заболеваемости и более осторожного поведения потребителей. Индекс ожидания в сфере услуг сократился до 47,4 пункта в октябре с 52,2 в сентябре.

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Среди промышленных предприятий индекс ожидания опустился до 47,4 пунктов (50,1 в сентябре). Причина пессимизма в промышленном секторе – низкий инвестиционный спрос и неблагоприятная внешняя конъюнктура.

Наиболее пессимистически настроены строительные компании, что объясняется сезонным снижением деловой активности в секторе и неопределенностью на рынке недвижимости. Показатель индекса для отрасли в октябре – 32,5 пункта (33,5 в сентябре).

Торговля – единственный сектор, где превалируют оптимистические ожидания. Рост индекса до 52,5 пункта с 46,4 в сентябре. Предприятия торговли ожидают стабильного роста продаж до конца года.

В целом, бизнес настроен и в дальнейшем сокращать рабочие места, особенно в сфере строительства, резюмирует НБУ.

Нацбанк проводил опрос предприятий в период 5-23 октября. Опрошено 160 компаний.

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Роман Брыль

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