Индекс ожиданий деловой активности: в промышленность и услуги вернулся оптимизм

Индекс ожиданий деловой активности в сентябре вырос на 1,5 пункта до показателя 49,4 пункта, что свидетельствует о пессимистических ожиданиях бизнеса. Это уже пятый месяц кряду, когда показатель находится ниже отметки в 50 пунктов, сообщает Национальный банк Украины.

"Вследствие постепенного восстановления внутреннего и внешнего спроса ожидания предприятий промышленности и сферы услуг улучшились и превысили нейтральный уровень", – говорится в сообщении.

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Индекс ожиданий в промышленности вырос на 1,8 пунктов до 50,1 пункта. В сфере услуг показатель увеличился на 6 пунктов до отметки 52,2 пункта.

В тоже время через сезонное снижение экономической активности значительно ухудшились ожидания среди предприятий строительной отрасли, большинство из которых ожидают сокращения объемов новых заказов и уменьшения объемов строительных работ.

Индекс ожиданий в строительной отрасли сократился в сентябре на 5,5 пунктов до показателя 33,5 пункта.

Ухудшили свои ожидания предприятия торговли, которые пессимистически оценивают будущие объемы закупки товаров для продажи и ожидают сокращения объемов товарооборота.

Индекс ожиданий в торговле сократился на 5,9 пунктов до показателя 46,4 пункта. В августе торговля была единственным сектором, где ожидания предприятий выросли и показатель индекса превысил средневзвешенную отметку в 50 пунктов.

НБУ также отмечает, что респонденты всех секторов ожидают роста цен на собственную продукцию и услуги на фоне роста закупочных цен. Все предприятия, за исключением сферы услуг, ожидают сокращения численности работников.

Для составления индекса ожиданий деловой активности НБУ опросил 166 предприятий в период с 4 по 23 сентября.

В апреле индекс ожиданий деловой активности впервые опустился до рекордно низкого уровня – 29.9. В марте он был 45.8.

16 июля опрос НБУ показал, что бизнес ухудшил ожидания относительно восстановления экономики, инфляции и собственных финансовых и производственных результатов в следующие 12 месяцев.

2 сентября НБУ опубликовал индекс ожиданий деловой активности за август. Оптимизм вернулся только у сферу торговли.

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Роман Брыль

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